Sajnálom, hogy nem sikerült a kapuba találnom, de így is nagy élmény volt a válogatott ellen játszani - emlékezik a napjainkban 73 éves csatár. - A bajnoki mérkőzéseinkre is elég sokan jártak, de ekkor szinte telt ház volt, ötezer nézőt írtak a lapok. A korán bekapott gól után Schnitzer nagy védései is kellettek a jó eredményhez. Sokan azt várták, hogy összeroppanunk, a második félidőben mondogatták is egymásnak az ellenfélnél: „Most hajtsuk meg, már nem nagyon bírják!” De bírtuk, és számunkra tisztes eredménnyel fejeztük be a meccset.