A mostani viadalon kilenc versenyző vett részt, öt versenyszámban küzdöttek egymással a hölgyek, ebből kettőt megnyert a magyar lány, aki egy ponttal maradt le az első helyezettől.

A számok közül megnyerte az Apolló-rúddal való felhúzást – 120 kg-ot kellett egy perc alatt minél több ismétléssel felhúzni –, és ugyancsak a legjobb lett az óriás egykezes nyomásban – itt 40 kg-mal kellett egy perc alatt minél több ismétlést csinálni –, ezenfelül volt zsákcipelés (2x70 kg-ot kellett 20 m-re elvinni minél gyorsabban), koffercipelés (2x65 kg-ot 40 m-re kellett cipelni időre) és Apolló-rúd nyomás (65 kg-ot 1 perc alatt minél többször kinyomni).

A szegedi sportolónak megyei kötődése van, hiszen a jelenleg Levélen élő Darázs Ádám a felkészítője. A győri származású sportember versenyzőként többszörös magyar bajnok volt, a Közép-Európa legerősebb embere címet is többször elnyerte. Visszavonulása óta sportolók edzőjeként, mentoraként és versenyszervezőként ér(t) el komoly sikereket.

Dávid Vanessza és Darázs Ádám.

„Tizenkét éve sportolok, öt évig válogatott súlyemelő voltam, majd bothúzásban gyakorlatilag minden megnyertem, világkupát, Európa-kupát, Európa-bajnokságot, magyar bajnokságot többször is. Az erős ember versenyzéssel hat éve foglalkozom, otthon az év női versenyzője voltam, magyar bajnoki címem is van. Ádámmal pici gyerekkorom óta ismerjük egymást, kicsiként kijártam a versenyekre, ahol ő indult, innen a kapcsolat. Majd mikor én is átnyergeltem erre a területre, Ádámmal kezdtem dolgozni, az ő iránymutatásai alapján egyedül edzem, de nagyon sokat beszélünk, folyamatosa kapcsolatban vagyunk. Azt gondolom, töretlenül működik köztünk a közös munka. Sokat köszönhetek neki, hogy eljutottam erre a viadalra és ilyen sikert értem el. Spanyolországba úgy utaztam ki, hogy dobogós helyen végezzek, Ádámmal úgy éreztük, ez reális elvárás. Jól sikerült a felkészülés, és nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt a szép eredményt elérni” – fogalmazott Dávid Vanessza, aki idén novemberben még szerepel a Darázs Ádám által szervezett kamionhúzó ob-n, majd ezt követően elkezdi a felkészülést az Arnold Classicra, ahol szeretne minél eredményesebben szerepelni.