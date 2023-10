– Pszichológiát tanul, bevallása szerint, hogy másokon segíthessen, de személyi edző, életmód- és táplálkozási tanácsadó is. Hisz a test és a lélek harmóniájában?

– Az, hogy hiszek a test és a lélek harmóniájában és szoros kapcsolatában, a munkásságom alapja. Szerintem ez a két dolog, a fizikai és a mentális egészség kéz a kézben járnak egymással, és nincs egyik a másik nélkül. Saját magamon is tapasztaltam mindkettőnek a hiányát külön-külön az évek alatt, és ezért döntöttem úgy, hogy arra építem fel a karrierem, hogy megmutassam és megtanítsam az embereknek, hogy hogyan tudják mindkét komponenst fejleszteni, és ezáltal a legtöbbet kihozni magukból.

– Válj a legjobb önmagaddá! Ez a mottója. Hogyan válhatunk a legjobb önmagunkká?

– Ha ezt ilyen könnyen meg lehetne válaszolni, szerintem nem lenne munkám... Az biztos, hogy minden ember ki tudja hozni a legtöbbet saját magából, csak sokan félnek tőle. Félnek a változástól, a kockáztatástól, és félnek kilépni a komfortzónájukból. Mindig felteszek egy kérdést a vendégeimnek, hogy erre rávezessem őket: „Hogy akarsz jobb lenni, hogy akarsz fejlődni és nőni, ha nem akarsz semmit máshogy csinálni, mint ahogy eddig csináltad?” A változás soha nem könnyű, de minden csak egy döntésen múlik. Hogy van egy célod, és eldöntöd, hogy teszel érte. Onnantól pedig már a határ a csillagos ég.

– Még nagyon fiatal, de már így is sok mindent sikerült elérnie. Még milyen terveket, álmokat dédelget?

– Most jelenleg a rövid távú terveim elsősorban, hogy a novemberben megrendezésre kerülő világversenyen, a Natural Olympián Las Ve­gasban jól szerepeljek, illetve hogy a mesterszakon is a lehető legjobban teljesítsek. Hosszú távon pedig ezer meg egy célom van még. Szeretnék kiteljesedni a fitneszversenyzői karrieremben, szeretném a vállalkozásom minél jobban kiépíteni, és többféle szolgáltatást is elérhetővé tenni a vendégeimnek, illetve terjeszkedni is. A pszichológusi pályafutásomat illetően a mesterdiploma megszerzése után tervben van a sportpszichológusi és a tanácsadó szakpszichológusi szakképzés és számos módszertani képzés is, illetve majd a jövőben szeretnék előadásokat, workshopokat tartani a testi és mentális egészség kapcsolatáról akár sportolóknak, akár átlagembereknek is. Ezek biztosan a tervek között vannak, de magamat ismerve valószínűleg ezeken kívül is kerül fel még pár végzettség a listára.