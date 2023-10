A házigazda lettek elleni döntetlent követően férfi U19-es válogatottunknak nemcsak feltétlenül nyernie kellett a gibraltári válogatott ellen, de az sem volt mindegy, hogy milyen különbséggel sikerül legyőzni a csoport legalacsonyabban rangsorolt együttesét. Babó Levente szövetségi edzőnek nem volt könnyű dolga a csapat összeállításakor, az elmúlt napokban négyen is sérüléssel küszködtek a keretből, közülük csak Szűcs Tamás állapota javult annyit, hogy bekerülhetett a kezdőbe.

A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően a magyar válogatott hatalmas fölényét hozta, a kérdés csak az volt, hogy hányszor sikerül feltörni a gibraltári védelmet. A mieink Szűcs góljával már a 2. percben vezetést szereztek, majd a félidő végéig Vingler László és Mohos Barnabás is bevette az ellenfél kapuját. Szűcs Tamást elővigyázatosságból még a szünet előtt lecserélte Babó Levente, mert a Köbenhavn középpályása kicsit még érezte a korábbi sérülése után a bokáját.

Bár a gibraltáriak mindent megtettek, hogy megússzák kevés kapott góllal, a 68. percben Mohos is betalált, majd a hajrában a csereként beállt Klausz Milán duplázott egy percen belül, kialakítva a 6-0-s végeredményt.

– A lettek elleni döntetlen után nagy gólkülönbséggel kellett megnyerni ezt a mérkőzést – mondta Babó Levente szövetségi edző az MLSZ honlapján. – Ezen a téren hiányérzetem van, mert ennél több gól kellett volna, ráadásul meg is voltak a lehetőségeink a még nagyobb különbségű sikerre, de a befejezéseket sokszor elrontottuk, ezért kevesebb lett a vége, mint lehetett volna. Így az utolsó mérkőzés is nagyon fontos lesz, sajnos a sok sérült miatt nem tudtuk úgy frissíteni a csapatot, ahogyan szerettük volna. Az utolsó mérkőzés előtti két napban ezért a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítunk a regenerációra, hogy amennyire a körülmények engedik, friss csapattal léphessünk pályára kedden a csoport legerősebb válogatottja ellen.

Magyarország-Gibraltár 6-0 (3-0)

Magyarország: Gyetván Márk - Komlósi Bence (Almássy Levente, 54.), Kocsis Gergely (Miklós Péter, 78.), Kokovai Csongor - Boros Zsombor (Szvoboda Dániel, 46.), Tóth Alex, Vingler László, Cibla Flórián - Pintér Filip (Klausz Milán, 54.), Szűcs Tamás (Okeke Michael, 29.), Mohos Barnabás.