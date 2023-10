A győriek kiválósága jól kezdett. A gyűrű gyakorlatára 13.366 pontot kapott, ezt követően az ugrását 14.300-ra pontozták. Ekkor a nyolcadik helyen állt, de a korlát végül nem úgy sikerült, ahogy tervezte (12.533). A folytatásban nyújtón hozott egy 13.700-at, talajon pedig remekelt, hiszen erre a gyakorlatára 14.266-ot kapott. A harmadik vb-fináléján versenyző magyar tornász az utolsó szer, a lólengés előtt a 15. helyen volt. Ott végül produkált egy 13.500 pontot érő gyakorlatot, így 81.665-ös összpontszámmal végzett a 11. helyen.

A japán Hasimoto Daiki megvédte címét, az ezüstérmet az ukrán Illia Kovtun szerezte meg, míg az amerikai Frederick Richard viheti haza a bronzot.

Mészáros Krisztofer: Helyezés tekintetében nagyon örülök, hiszen sikerült javítanom a tavalyi 14. pozícióhoz képest. A pontszámnak viszont nem örülök, mert ha a korlátgyakorlatomat megcsinálom, akkor ott vagyok az első négyben, és az pontszerző hely lett volna. Korláton megzavartak a gyakorlat előtt, mert elindították a félperces zöld lámpát, így nem tudtam megcsinálni rendesen, mert mézes maradt. Ahogy felugrottam, éreztem, hogy több helyen csúszós-ragadós volt a szer, így eléggé szorítanom kellett, a végére kifáradtam, és a leugrásnál leültem. Gyűrűn kezdtünk, viszonylag jó gyaki volt, bár a selejtezőbeli jobban sikerült. Az ugrás szintén jól ment, utána jött a korlát, ugye ott rontottam, a nyújtó, a talaj és a lólengés is rendben volt. Igaz, a lólengésnél vesztettem fél pontot, de ha csak a korlát sikerül, akkor is ott vagyok a 4. pozícióban, úgyhogy ezt sajnálom. De úgy vagyok vele, hogy majd az olimpián megmutatjuk. Érdekes, hogy ennél jobb magyar helyezés 1994-ben volt, akkor nem is éltem, de szeretném majd bebizonyítani, hogy ennél is több van bennem, és annak is eljön az ideje.

Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára, a magyar csapat vezetője: „Mészáros Krisztofer az előző világbajnokságokhoz képest előre lépett! Ahogy azonban mondani szokták, evés közben jön meg az étvágy, még ennél is előrébb léphetett volna. Úgy gondolom, hogy maradt a teljesítményében még jó pár pont, és jó pár helyezés. Bízom benne, hogy az olimpiai felkészülése rendben lesz és még jobb formában érkezik meg Párizsba. Ott van a világ elitjében, de sok munka van még előtte. A sikere a magyar tornasport sikere, remélem ez pozitívan hat majd a többiekre is, és a tavaszi négy világkupán további magyar kvóták is lesznek”