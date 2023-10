"Örülünk, hogy ennyien itt vagyunk. Két oka van, hogy külön alkalmat kerítettünk erre a kis ünnepségre. Egyrészt kiemelten nagy összegről van szó, másrészt az elmúlt időszakban komoly feszültségek alakultak ki a győri sport, különösen e két klub körül, így ezzel most demonstrálni is szeretnénk, hogy továbbra is támogatjuk a Győri Atlétikai Clubot, illetve a nemrégiben alakult Rába ETO-t. Már csak azért is, mert sportemberek vagyunk, szeretjük, tiszteljük a sportolókat, a két elnök is kiváló sportember volt. A mostani eseményt kihasználva jelentem be, hogy a közelmúltban változás történt az alpolgármesteri feladatok között. A sportért eddig felelős Radnóti Ákos más feladatokat kap a jövőben, melyről még konkrétumokat nem tudok mondani, ezért a sport irányítása a városvezetésben innentől Szeles Szabolcs kezébe került, aki a pénzügyeket is jól átlátja. Ő volt az, aki meg tudta találni a költségvetésben annak lehetőségét, hogy a tervezett 100 millió forint helyett 165 milliót tudtunk szétosztani. Az emelésre azért volt szükség, mert annyi igény jött be, hogy ezt muszáj volt meglépni" – fogalmazott a város első embere, aki hozzátette: a Rába ETO-ban többségében olyan régi, nagymúltú szakosztályok kerültek be, melyek minimális átfedésben vannak a GYAC szakosztályaival.

Szeles Szabolcs alpolgármester annyit fűzött hozzá: "Fontos, hogy megfelelő helyre kerüljenek ezek a pénzek. Győr a sportban is fellegvárnak számít, és nagyon fontos, hogy minél több fiatalt sikerüljön megnyerni a sportolásnak, ehhez a város a lehetőségeihez mérten mindent megtesz, többek között biztosítja a helyszíneket."

Ezzel kapcsolatban hangzott el kérdés, hogy a GYAC a jövőben is meg tudja-e kapni azokat az edzésidőpontokat és termeket, melyek eddig is rendelkezésre álltak.

Borkai Zsolt erre azt mondta: "Ígéretet kaptunk, de konkrétum még nincs. Mi előre gondolkozva már elkészítettük azt az anyagot, melyet a létesítményt üzemeltető Győr Projekt részére benyújtottunk. Bízunk benne, hogy minimálisan ugyanazt a felületet, ugyanazokban az időszakokban, mint most, megkapjuk."

Kovács János erre úgy reflektált: "Nem is volt célunk, hogy a Győri Atlétikai Club helyére törjünk, sok helyen van edzéslehetőségünk, itt az Olimpiai Sportparkban azokat a termeket kaptuk meg, ahol nem voltak edzések."

Dézsi Csaba András még annyit tett ehhez hozzá: "Nagyon fontos az együtt gondolkodás, hogy párbeszédet tudjunk folytatni, hiszen közeleg az olimpia, vannak már olimpikonjaink, éppen a GYAC-ból, így a sikeres szerepléshez elengedhetetlen, hogy béke legyen."