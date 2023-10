A győriek versenyzője az egyéni összetettben elért eredménye alapján harcolta ki a párizsi indulási jogot, ezt pedig már a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) is hivatalossá tette. Az Eb-ezüstérmes Mészáros a 17. helyen jutott be a csütörtöki egyéni összetett döntőbe (81,933 pont), de az olimpiai kvalifikációs szabályok szerint előle „kiesnek” azok a versenyzők, akik már rendelkeznek kvótával, így végül – ezt figyelembe véve – negyedikként zárt. A szabályzat szerint ugyanis a férfiaktól nyolcan lettek olimpikonok, akik – csapat tagjaként – még nem harcolták ki azt, hogy ott legyenek a francia fővárosban.

A vb egyéni összetett selejtezőjében a szintén győri Tomcsányi Benedek az 53. (77,665), míg Balázs Krisztián az 59. (77,031) lett.

A Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond (GYAC), Kiss Balázs, Bátori Szabolcs összetételben kiutazott magyar csapatnak nem jött össze a sikeres kvalifikáció, miután 240,962 pontot szerezve a 20. helyen végzett. Nyújtón kezdett a csapat, azon a szeren több rontás is volt, és utána hiába próbált meg mindent az együttes, a folytatásban ezt a közel 4–5 pontos hátrányt már nem tudták lefaragni Mészárosék.

Folytatás hétfőn a magyar női csapat selejtezőjével. Ott Bácskay Csenge személyében lesz győri tornász.

Mészáros Krisztofer így nyilatkozott: – Az egyik szemem sír, a másik nevet. Ez egy nehéz helyzet most, hiszen a saját olimpiai kvótámnak nagyon örülök, de nagyon szomorú vagyok, hogy a csapatkvóta nem sikerült. Az első szert, a nyújtót nagyon elszúrtuk, egyikünk se maradt fent a szeren, de utána csapatszinten annyira össze tudtuk magunkat szedni, hogy aztán egy rontás se volt. Ebből is látszik, milyen jó a csapatszellem. Máskor talán valahogy jobban fel kell készülnünk az első szerre, de igazából nem tudjuk, mi történt, majd biztos kielemezzük, és remélem, kiderül. Nem gondolnám azt, hogy berántottuk egymást, mert attól, hogy az első hibázik, a további három gyakorlat jó lehetett volna. Ráadásul olyan elemeket rontottunk, amelyeket nem szoktunk. Persze mindenki izgult kicsit, volt rajtunk teher, hiszen az eddigi eredmények és pontszámok alapján tudtuk, hogy reális lehet a csapatkvóta, de szerintem nem ezért rontottuk az összes nyújtógyakorlatot. Nem tudom, valamiért így történt. Úgy vagyok vele, minden a javunkra válik, és majd 2028-ra kvalifikálunk csapattal. Az egyéni összetett döntőm és az elért pontszámom miatt nagyon boldog vagyok, és az is nagy örömmel tölt el, hogy kijutottam az olimpiára, ezzel egy régi nagy álmom vált valóra.