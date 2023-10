CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–SZOMBATHELYI HALADÁS 2–1 (1–1)

Mosonmagyaróvár, 300 néző. Vezette: Jakab.

MOSONMAGYARÓVÁR: Heinrich – Simita, Czingráber, Horváth K., Tullner (Gáncs, 82.) – Szalka D. (Csóka D., 67.), Vukaszovics, Illés D. (Papp L., 79.) – Szabó B., Papp Sz. – Takács T. Vezetőedző: Király József.

SZOMBATHELYI HALADÁS: Pálfi – Nyíri V. (Beronja, 64.), Jagodics M., Csonka B. (Ene, 46.), Bosnjak (Helesh, 77.) – Simut (Horváth R., 64.), Zvekanov, Rácz B., Doktorics – Csernik (Jancsó, 46.), Pintér F. Vezetőedző: Alekszandar Jovic.

Gólszerzők: Takács T. ( 15.), Papp L. (92.), illetve Nyíri (9.).

9. perc: Nyíri elé került a labda, aki 30 méterről, kissé jobbról laposan kapura lőtt, a labda a későn vetődő Heinrich mellett a jobb sarokba vágódott. 0-1.

11. perc: Pintér cselezett ki két védő a jobb oldalon, majd kilenc méterről a jobb kapufát találta telibe.

15. perc: Jobb oldali szöglet után Takács Tamás felugorva, hét méterről a jobb sarokba fejelte a labdát. 1-1.

18. perc: Heinrich kirúgása egészen a Haladás tizenhatosáig szállt, utána Szabó B. 15 méterről a jobb kapufát találta el.

31. perc: Illés 22 méteres, félmagasan a jobb sarokra tartó lövését tolta szögletre bravúrral Pálfi.

61. perc: Szalka kapott labdát a balszélen, hét méteres lapos lövését Pálfi lábbal szögletre hárította.

92. perc: Simita adott középre, Papp László pedig 13 méterről, félmagasan kilőtte a jobb sarkot. 2-1.

Király József: - Csapatunkban a jó játék hetek óta benne volt, örülök, hogy egy remek ellenféllel szemben ez most győzelemmel párosult. A Haladás nyolc forduló óta veretlen volt, ezért is értékesa három pont, aminek duplán örülünk. Egyrészt megszereztük első sikerünket az idei bajnokságban, másrészt Marko Vukaszovicsnak a napokban kislánya született, ezzel is meg tudtuk ünnepelni. Remélem, a mostani győzelemmel átléptünk egy lélektani határt és ez reményt és hitet ad a játékosoknak a folytatásra.