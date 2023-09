A viszontagságos útról a közösségi oldalán számolt be a klub. Részletesen leírták, mi történt a csapattal, mely a nehézségek ellenére is győzni szeretne a nyitófordulóban.

A poszt

"🛩️ Párizs megér egy misét!

A mi esetünkben kettőt is! Főleg, hogy végre elhagytuk

✍🏻 Hosszabb #útinapló következik:

“Új év, új szokások!” - tartja a mondás. Nos, reméljük hasonló utunk nem lesz az egész évad során mint, amit egyelőre Brest felé tapasztaltunk. 🙏🏻

▪️A csendes tervezés időszakában több lehetséges útvonalat is megtekintve a legkevésbé rossz tervet választottunk, azaz bécsi indulással, párizsi átszállással érkeztünk volna meg Brestbe szeptember 8-án, péntek este.

▪️Sajnos csak volna. A Bécsbe érkező AirFrance járat már több mint egy órát késett, így végül nagyjából másfél órás csúszással indultunk el az osztrák fővárosból. Mivel csupán 7️⃣0️⃣ perc lett volna eredetileg is az átszállásra, így csak abban bízhattunk, hogy 2️⃣6️⃣ fős delegációnkat megvárja a Brestbe induló AirFrance gép. Sajnos nem így lett. 🙁

▪️A légitársaság hotelt biztosított és új utat szervezett, de az első nehézség az volt, hogy minden másnapi járat tele volt Brest felé. De nem csak a repülők, a Párizsból induló vonatok is tele voltak.

▪️Így végül egy Nantes-ba ❗️induló szombat reggeli járatra kaptunk jegyet, ahol majd egy busznak kell várnia csapatunkat, ami elvisz az onnan még 3️⃣0️⃣0️⃣ km-re található úticélunkhoz.

▪️Felesleges ecsetelni mennyire nem ideális ez… De mivel nem lehetett mást tenni, elfogadtuk azt, hogy a sors ilyen furcsa forgatókönyvet kínált fel nekünk.

▪️Elindultunk a szállásra, persze a csomagok nélkül. 🧳 Oda eljutni sem volt egyszerű. Ugyan létezik egy transzfer erre a célra a reptérről a közeli hotelekbe, de egyrészt csak 7️⃣ fős kisbuszok közlekedtek, és azok is csak este 1️⃣1️⃣-ig. ▪️Mivel mi fél 11-kor tudtunk csak elindulni, nyilvánvaló, hogy nem tudtunk együtt elmenni. A végén taxikkal 🚖 tudtuk le az amúgy nem hosszú, 5️⃣ km-es távolságot. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy sokat kritizált hazánkban sem láttunk még olyat, hogy a taxik nem akarják elvinni az utasokat, mert túl közel van az úticél!

▪️A taxik egyrészt szintén eltűntek 11-re, másrészt alig akartak elvinni minket. Ebből a szempontból óriási csalódás a világ 1️⃣0️⃣. legforgalmasabb repterének működése, bizony a méltán híres magyar szervezőkészség bőven elférne gallhon fővárosában… 😏

▪️A szálloda rendben volt, mindenki megkapta a szobáját, és azt is megtudtuk, hogy reggel 6:45-kor jön egy nagy busz, ami visszaviszi küldöttségünket a Terminálra.

▪️A kissé nyúzott, de lelkes tekintetű csapattagok hányattatása azonban még nem ért véget. Az említett busz 🚌 csak a 2D Terminálon állt meg. Sebaj, majd gyalogolunk, ez már meg se kottyan. Igen ám, de az átjáró az F terminál felé le lett zárva éppen előttünk. A rendőrség és a biztonsági szolgálat egy magára hagyott csomag miatt rendelt el riadót, így gyalogosan megközelíthetetlenné vált úti célunk. 👉🏻 Várni nem volt ajánlott, hiszen 8:25-kor már szállt fel Nantes felé a gép, de mi még sehol se voltunk. Szabó Tamás nemzetközi igazgatónk gyorsan leintett egy buszt, a többiek gyorsan kirohantak a terminálról fel a buszra, ami ugyan nem az F-re ment, hanem a vele szemben lévő E-re. ▪️Innen pár perc gyaloglással már a biztonsági ellenőrzésen voltunk. Mindenki eljutott a járatra, ahol már csak abban bíztunk, hogy a csomagjainkról se feledkeztek meg a reptéren.

▪️A repülés egy apróságon kívül eseménymentes volt. A gépen valaki igazán nem adott a személyes higiéniára, és rettenetesen próbára tette szaglószerveinket. 🥴 De mi ezen is csak nevettünk, és bíztunk a sikeres folytatásban. 😁

▪️Nantes repterén várt minket a légitársaság személyzete, valamint a busz, sőt a csomagjaink is! 🙏🏻

Egyelőre minden rendben, már csak 3️⃣0️⃣0️⃣ kilométer buszozás következik."

🫵🏻 Reszkess Brest! Mindezek után is érkezünk, és továbbra is nyerni akarunk!