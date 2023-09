Hétfőn közösségi oldalán jelentette be a másodosztályban két döntetlennel és öt vereséggel rajtoló Credobus Mosonmagyaróvár, hogy két nyáron igazolt labdarúgójától is elköszönt. A Lajta-partiak Nagy Patriktól és Pataki Zoltántól váltak meg.

Előbbi – az élvonalat is megjárt Nagy Patrik, aki júniusban kétéves szerződést írt alá a kék-fehérekkel – azt mondja, maga kérte a szerződése felbontását.

„Bevallom, nem ilyen rövidre terveztem az óvári tartózkodásom, de úgy éreztem, nem illettem bele a csapat jelenleg alkalmazott taktikai rendszerébe. A felívelgetések miatt kevésszer adódott alkalom arra, hogy nálam legyen a labda, s passzokkal segítsem a támadásokat. Épp abban nem tudtam érvényesülni, amiben igazán jó vagyok. Úgy éreztem, bármilyen furcsának is tűnik, azonnal váltanom kell, s ezt el is fogadta a klubvezetés, ezért történt közös megegyezéssel a váltás” – árulta el a 32 esztendős középpályás, aki hozzátette: igazán jó közösségben futballozhatott Óváron, s egyelőre nem tudja, hol folytatja a pályafutását.

„Nagyszerű volt a társaság, ám mint csapat, képességeinek köszönhetően sajnos elmaradt a várt eredményességtől. Egyelőre kivárok, s meglátom, milyen ajánlatokat kapok. Jó lenne a közelben maradni, emiatt is fogadtam el nyáron a Mosonmagyaróvár ajánlatát, pedig lett volna sokkal kedvezőbb lehetőségem is, például Csíkszeredára hívtak a helyi csapatba. Így utólag kicsit bánom, hogy nem azt az ajánlatot fogadtam el, de néha ilyen ez a sportág, nem mindig a jó döntéseket hozzuk meg” – mondta befejezésül Nagy Patrik, aki iránt úgy tudni, Békéscsabáról és Kazincbarcikáról is van érdeklődés.

A váltással kapcsolatban megkérdeztük a Mosonmagyaróvár elnökét, Drescher Ottót is.

„Pataki Zoltán jó ajánlatot kapott Szegedről, amit már el is fogadott, s egyértelmű volt, hogy elengedjük, ahogy Nagy Patrikot is, aki saját maga kérte a szerződésének felbontását. Bízom benne, a meglévő kerettel is sikerül majd elérni a célunkat, s meg tudjuk őrizni a másodosztályú tagságunkat” – fogalmazott a klubvezető.