Albániában döntetlenre végzett (1-1), míg a világbajnoki részvevő Írországtól vereséget szenvedett (0-4)a magyar felnőtt válogatott, amelyben hosszabb-rövid időre szerepet kapott a győri együttesből, Kovács L., Nagy F., Vida, Süle, Vachter és Savanya is, míg Öreg a keret tagja volt, de ezúttal nem játszott. Ugyancsak az NL-ben, a szerb válogatottban Frajtovic, a szlovák válogatottban pedig Semanova volt érdekelt. Örömteli, hogy a Skóciában szereplő u19-es válogatottban, amely egy vereség után a második mérkőzését 2-1-re megnyerte a hazaiak ellen, Kern és Petrovics is pályára lépett, sőt utóbbi gólt is szerzett.

A győri csapatban több játékos is beteg volt, ám a Dörnyei Balázs vezette szakmai stáb a csütörtöki edzésen már teljes kerettel dolgozhatott. Ez azért is volt fontos, mert szombaton 14 órakor Csepelen, már Magyar Kupa-mérkőzésen szerepel az ETO, ahol a tét, a legjobb nyolc közé kerülés. A jelenleg bajnoki listavezető győri együttes célja természetesen nem lehet más a kupa címvédőjeként, mint magabiztos sikerrel, továbbjutni a következő fordulóba.