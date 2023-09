A két sportoló Dániából teszi majd át a székhelyét jövő nyáron Győrbe.

Ahogy a szezon mérkőzései követik egymást, a győri klubvezetés úgy tárgyal Európa-szerte a “jövő ETO-jának” kialakítása érdekében. Ulrik Kirkely vezetőedzővel szorosan együttműködve olyan keret összeállítása a cél, amely megfiatalítva, de továbbra is esélyesként vág neki a következő szezonok kihívásainak mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren – áll a győri klub közleményében.

A jövőt építik

"Ulrik Kirkely Győrbe szerződésekor felvázoltunk egy rövid, illetve egy középtávú stratégiát, amelyet tettek követtek. Örömteli, hogy ma újabb két bejelentést tehetek, hiszen ez is mutatja, miként a csapat a pályán és az edzéseken igyekszik a legjobban végezni a dolgát, úgy igyekszik a menedzsment is minden tőle telhetőt megtenni a sikeres szereplésért a háttérben. A mostani bejelentések után sem állunk meg, folytatjuk a munkát. Folynak tárgyalásaink házon belül a szerződéshosszabbításokról, illetve kapcsolatban vagyunk további játékosokkal is, azaz a közeljövőben várhatóak még bejelentések" – kezdte Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Mára biztossá vált, hogy a holland válogatott balkezes jobbátlövője, Dione Housheer 3 évre Győrbe igazol.

"Nem titok, hogy Dione régóta a klub kiszemeltje volt. Ellenfélként számos alkalommal bizonyította képességeit, így előkelő helyen szerepelt a kívánságlistánkon. Ugyan még mindig fiatalnak számít, ettől függetlenül már nagy rutinnal rendelkezik. Igazán szorgalmas, maximalista játékosról van szó, aki mindig nyerni szeretne, emellett egyénileg is komoly célokat tűz ki maga elé. Örülök, hogy sikerült megegyezni, és bízom benne, hogy olyan fényes sikereket ér el velünk Győrben, mint honfitársai Nycke Groot és Yvette Broch korábban. Sok sikert kívánok neki az idei évadra, hamarosan találkozunk a Bajnokok Ligájában egymással" – folytatta Endrődi Péter.

Nagy álma vált valóra

Dione Housheer emelkedik a magasba.

"Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy 2024 nyarán csatlakozhatok az ETO-hoz. Fiatal korom óta egy álom volt számomra, hogy itt játszhassak. Hat év dániai tartózkodás után úgy éreztem, készen állok arra, hogy megtegyem a következő lépést a karrieremben, és tagja legyek a világ egyik legjobb csapatának. Hosszú évek óta követem az ETO-t, többször játszhattam ellenük az otthonukban is. Éppen ezért nincs bennem semmi kétség a döntés kapcsán, hiszen Győrben pályára lépni minden alkalommal különleges élmény volt. A kézilabda szeretete hihetetlen mértékű ott, fantasztikus hangulat van a meccseken az arénában is. A klub nagyratörő céljai, ambíciói tökéletesen megegyeznek az enyémekkel, úgy érzem, felkészült vagyok arra, hogy minden tudásommal segítsem a csapatot a célok elérésében jövő nyártól. A Bajnokok Ligája megnyerése a legnagyobb álom számomra. Készen állok és motivált vagyok jövő nyártól bármit megtenni azért, hogy ezt a célt a csapattársakkal közösen valóra váltsuk majd. Izgatott vagyok az új kaland miatt, és azért, hogy az ETO-család részese lehetek majd, de addig is a fókusz azon lesz, hogy jelenlegi csapatom, az Odense csapatát segítsem legjobb tudásommal a céljaink eléréséért" – nyilatkozta Dione Housheer.

Dione Housheer 23 éves jobbátlövő, 2021-óta erősíti a dán Odense csapatát. Előtte három évet játszott a Nykobing gárdájában, a HV Fortissimo és a VOC Amszterdam csapataiban szerepelt hazájában. Tagja volt 2019-ben a világbajnoki címet nyert holland női válogatottnak, valamint 2018-ban bronzérmet nyert a franciaországi Európa-bajnokságon. Kétszeres dán bajnok, egyszeres dán kupagyőztes az Odense csapatával, valamint holland bajnoki és Szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett. Az elmúlt két évadban őt választották meg a dán bajnokság legjobb jobbátlövőjének, valamint 2016-ban ő volt az ifjúsági Európa-bajnokság legértékesebb játékosa is. A Bajnokok Ligája elmúlt két kiírásában 79, illetve 69 gólt szerzett az Odense színeiben, az idei szezonban 10 gólt lőtt három forduló alatt.

Szélső poszton is új játékos csatlakozik 2024 nyarán a Győri Audi ETO csapatához. A holland Bo van Wetering szintén Odenséből érkezik és szintén hároméves kontraktust írt alá Győrben.

"Az egyre gyorsuló játék megköveteli a gyors és hatékony szélsőjátékot minden csapatnál. A tavalyi évhez képest örömmel konstatálom, mennyit léptünk előre ebben a játékelemben idén. Vezetőedzőnk ajánlása volt a holland válogatott Bo van Wetering a posztra, hiszen nagyon jól, testközelből ismeri a képességeit. Bo hihetetlen szorgalmas, alázatos játékos, aki most szintet léphet felfelé. Várom a közös munkát, és biztos vagyok benne, hogy remekül be fog illeszkedni csapatunkba" – nyilatkozta Endrődi Péter.

Büszke, hogy az ETO-hoz igazol

Bo van Wetering (balra) és Győri-Lukács Viktória jövőre csapattársak lesznek.

"Büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy a Győri Audi ETO játékosa lehetek nyártól. Kitűnő csapat van Győrben, a klub pedig hihetetlen jól szervezett. Az elmúlt években igazán közelről tapasztalhattam meg többször is, milyen ellenük játszani, megtapasztaltam a hihetetlen hangulatot a csarnokban. Pontosan ezért várom már nagyon, hogy az ETO-család része legyek magam is. Sokat köszönhetek az Odense csapatának, amiért örökké hálás leszek nekik, de úgy érzem eljött az ideje, hogy tovább lépjek a karrieremben. Ebben a szezonban csapattársaimmal közösen azon leszek, hogy az Odense sikeres legyen, de jövő nyártól már a zöld-fehér színekért fogok majd küzdeni” – mondta Bo van Wetering.