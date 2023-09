Szülői értekezletet hirdetett csütörtök estére a Győri Atlétikai Club elnöke, Borkai Zsolt, melyre a város vezetését is meghívta, illetve ott volt a kiemelt állami támogatásra létrejött konzorcium másik két tagjának, a Győri Úszó SE-nek és a Győri Vízisport SE-nek a képviselője: az előbbitől Petrov Iván vezetőedző, az utóbbitól Ábrahám Csaba elnök.

Rajtuk kívül Nagy Gergely, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője, Kiss Dániel, a GYAC klubigazgatója, elnökségi tagja, valamint Szeles Szabolcs alpolgármester, egyben szintén GYAC-elnökségi tag és Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos volt jelen. Dr. Dézsi Csaba András polgármester is meghívást kapott, de a város első embere korábban jelezte, hogy nem tud részt venni a szülői értekezleten.

Elsőként Borkai Zsolt elnök üdvözölte a szülőket, majd elmondta: elsősorban azért szerette volna létrehozni ezt a párbeszédet, mert bár a GYAC, a GYÚSE és a GYVSE is évek óta meghatározó szerepet tölt be a város és az ország sportéletében, hiszen hazai és nemzetközi fronton is szállítják az eredményeket, most mégis aggódnak a szülők, mert három hete bejelentették a Rába ETO SE megalakulását.