ETO FC Győr–Astra HFC-Üllő 2–0 (1–0)

Győr, ETO Park, 200 néző V.: Bognár (Révész, Jakab).

ETO FC Győr: Halla (Krizanová, 79.) – Vida (Öreg, 72.), Kovács L., Nagy F., Frajtovic, Süle, Zágonyi (Sali, 53.), Ladhani (Semanová, 79.), Savanya (Kern, 79.), Vachter, Kocsán. Edző: Dörnyei Balázs.

Astra: Schvirján – Csolti (Antalicz, 72.), Kövy, Lovász, Kós, Szakonyi, Vidács, Pap, Véninger, Erdész, Tatai. Vezetőedző: Király Bianka.

Gsz.: Savanya (32.), Vachter (60.).

Tökéletesnek mondható futball időben léptek pályára a csapatok a válogatott szünet előtti utolsó fordulóban. A győri csapat rögtön kezdeményezően játszott, nagy fölényben futballozott, melynek eredményeként a 14. percben Kocsán talált a kapuba, de les címén a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Ezután is zsinórban alakították ki a helyzeteket a zöld-fehérek, de előbb Vachter, majd Süle, végül Kovács L. hibázott el egy-egy nagy ziccert. A 32. percben érett góllá a győri fölény, miután Savanya huszonnégy méteres szabadrúgása a bal alsó sarokban kötött ki. 1–0. Fordulás után is szinte végig egy térfélen folyt a játék, a vendégek szórványos kontrái igazi veszélyt nem jelentettek a kapunkra. A 60. percben a vendégkapus bizonytalankodását kihasználva Vachter szép mozdulattal emelt a kapuba. 2–0. Ezután is nagy labdabirtoklási fölényben voltunk, ám ezúttal hiába dolgoztunk ki helyzeteket, az utolsó mozdulatokba sorban hiba csúszott, így már nem változott az eredmény.

Az ETO ezúttal közepes játékkal, kissé fásultan futballozva is magabiztos győzelmet aratott a keményen, néhol durván játszó Astra ellen.

Az 5. forduló után a győri együttes hibátlanul vezeti a Simple Liga tabelláját. A válogatott Nemzetek Ligája-szereplését követően legközelebb szeptember 30-án lép pályára a csapat Magyar Kupa-mérkőzésen a Csepel vendégeként.

Dörnyei Balázs: – Nagyon szervezett, fegyelmezett és kellemetlen stílusban játszó csapat ellen sikerült megszereznünk a három pontot. Örülünk, hogy hibátlanul tudtuk zárni a bajnokság első szakaszát. Van nagyon sok pozitívum, de látjuk azokat a pontokat is, amikben még fejlődnünk kell. A munkát folytatjuk a válogatott szünet után, minden játékosunknak sok sikert és sérülésmentes mérkőzéseket kívánunk.