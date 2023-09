Véget ért a 24. wakeboard és wakeskate Európa- és Afrika-bajnokság Győrben. Az eseményen 19 nemzet 172 sportolója vett részt. A magyar csapat a nemzetek rangsorában – az összes kategóriát beleszámítva – az előkelő negyedik helyet szerezte meg.

A Hungarian Westside Cable Parkban lebonyolított világversenyen egy magyar érem született, Farkas Cecília jóvoltából, aki a 40+ masters kategóriában bronzérmet nyert. Több versenyző középdöntősként zárta a viadalt, de volt finalista is wakeskate-ben Farkas Katalin személyében.

Nagy sikert aratott az Eisberg jótékonysági futam is, ahol bemutatkoztak parasportoló wakeboardosok a Hungarian Westside Cable Parkban.

Shenker-Horváth Kinga, a Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség elnöke szerint sikeres eseményen van túl a sportág:

“A Nemzetközi Vízisí és Wakeboard Szövetség képviselőitől és a különböző nemzetiségű versenyzőktől is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, sokan beszéltek az elismerés hangján a győri világversenyről. A hazai rendezésű nemzetközi sportesemény fantasztikus élményt adott a magyar versenyzőknek, és az utánpótlásnevelés terén is profitálhat ebből a sportág. A világ legjobb wakeboardosait láthattuk vendégül az elmúlt héten, nagyon erős mezőny gyűlt össze a különböző kategóriákban, ezért is vagyunk büszkék a csapatversenyben elért negyedik helyünkre” – összegzett az elnök.