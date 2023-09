A jelenleg csapat nélküli román védő, Deian Boldor minden bizonnyal az ETO FC Győrbe igazol. A klub még nem jelentette be az átigazolását, de a mértékadónak tartott transfermarkt.com már a győriek játékosának jelzi.

A 28 esztendős hátvéd az előző idényben a román Chindia csapatában szerepelt, korábban több olasz együttesben is megfordult, többek között nagyjából egy időben együtt futballozott Claudiu Bumbával az AS Roma U19-es együttesénél. Ezen kívül a Bologna, a Hellas Verona, a Foggia, a Piacenza mezét is viselte, de játszott a román Argesben és az albán Partizaniban is.

A védő Claudiu Bumba, Paul Anton és Eduard Pap után a jelenlegi ETO negyedik román labdarúgója lehet.

A szakmai stáb láthatóan a védelem megerősítésére törekszik, hiszen nemrégiben igazolták le a portugál balhátvédet, Fábio Viannát, aki a Honvéd ellen már a meccskeretben volt.