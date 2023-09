A patinás győri Rába Sárkányhajó Club versenyzői évek óta a nemzeti válogatott gerincét képezik. A csapat így nagy reményekkel vágott neki az Eb-nek.



– Házon belül volt egy válogató, így alakult ki az a nagyjából hatvan fős csapat, akikkel Olaszországba utaztunk – mondta Horváth Alex, az edzői stáb tagja. – A premier csapat komoly felkészülési időszak után érem reményekkel indult neki a versenynek. Az U18-as ifik, valamint a negyven pluszos seniorok számára pedig jó lehetőségnek ígérkezett, hogy nemzetközi verseny tapasztalatot szerezzenek. Tengerben evezni más, így a körülményekkel is meg kellett birkózni.

Horváth Alex kiemelte: mindegyik korcsoport jobban teljesített a vártnál. A női csapatnak összejött a mesterhármas is, azaz mind a három távon 200, 500 és 2000 méteren is a dobogó legfelső fokára állhattak.



Eddig inkább úgy gondoltuk, kétezer méteres csapat vagyunk, ezért nagy meglepetés volt, hogy a rövidebb távokon is ilyen jó eredményeket tudtunk elérni. Klub Európa-bajnokság esetén mások a kijutási szabályok, mint a Nemzeti Bajnokságban. Ennek köszönhetően a csapatok között nagyobb a tudáskülönbség, de az élmezőnyben lévő négy-öt hajó hasonló szinten van, mint a nemzeti egységek.



A vizet kedvelő amatőr sportolók között egyre ismertebb a sárkányhajózás, amit a rábások szeretnének tovább népszerűsíteni a fiatalok körében is.

- Az a tapasztalatunk, hogy sokan csak a fesztivál lehetőséget látják a sárkányhajóban, pedig ez egy hosszú távon űzhető sport is egyben. Azt szeretnénk, hogy minél többen megismerjék a sárkányhajózás szintjeit, és hogy minél több fiatal versenyezzen. Ezért tavasszal ismét megrendezzük a Nebuló-kupát, ahova ezer iskolást várunk. Emellett pedig minden kedden várjuk az új érdeklődőket próbaevezésre, tizenhat órától a tizennyolc év alattiakat, tizennyolc órától pedig a felnőtteket - említi végül Horváth Alex, a Rába egyik edzője.

A Rába Sárkányhajó Club eredményei a Klub Európa-bajnokságon:

200 méter: Premier open 1. hely, premier női 1.hely, premier mix 2. hely, U18 5. hely, senior mix 11.hely,

500 méter: premier női 10-es hajó 1. hely, premier mix 3. hely, U18 4. hely, premier open 5. hely, senior 10-es mix 10.hely

2000 méter: Premier női 10-es hajó 1. hely, premier mix 2.hely, premier open 10-es hajó 3.hely, U18 4. hely