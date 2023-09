Nagy Ádám játékosként a Győri ETO-nál nevelkedett, megfordult az olasz Lecce csapatánál, majd futballozott Veszprémben, Mosonmagyaróváron, a PAFC II-ben és Ménfőcsanakon is. Mindig is büszke volt rá, hogy igazi futballdinasztiából származik, korábban azt mondta: „Több családtagomnak is volt köze a futballhoz, illetve egy klubhoz, a Győri ETO-hoz. Nagypapám, Tamás László, tagja volt az ETO 1963-as bajnokcsapatának többek között Palotai Karcsi bácsival és Keglovich Laci bácsival együtt, nagybátyám pedig ifistaként Verebes József alatt volt tagja az együttes keretének.”

A most 33 éves Nagy Ádám játékos-pályafutása során 83 NB II-es bajnokin lépett pályára. Már edzőként, új kihívásként, 2017 telén a Puskás Akadémiá­hoz igazolt. Az U14, az U16, majd az U17 után 2020 nyarától a második csapat vezetőedzője volt, egészen idén nyárig.

Szerdán Győrött vizsgázott s szerzett UEFA Pro Licencet, az idehaza legmagasabb edzői képesítést.

„Köszönettel tartozom az ETO és a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia vezetésének és dolgozóinak, hogy itthon vizsgázhattam. Más utat jelölt ki nekem a gondviselés, hogy ma sikeres vizsgát tehessek. Nem hullott az ölembe a lehetőség és számtalan lemondással járt. Hálás vagyok annak a maréknyi embernek, akik támogattak és segítettek ezen az úton. A futball most is nagy szerelem, de nem nagyobb, mint a gyerekeim és az édesanyjuk” – osztotta meg közösségi oldalán.

„Nagyon hálás vagyok a zöld-fehéreknek, hiszen jelenleg nincs klubom, de a vizsgán egy csapattal kellett mindazt prezentálni, amit a képzésen tanultunk – tette hozzá Nagy Ádám. – Az ETO-nál mindenben a segítségemre voltak, megkaptam a bemutatóra az NB III-as csapatot is. Minden jól ment, a vizsga is jól sikerült. Bár voltak lehetőségeim, egyelőre várok egy megfelelő edzői ajánlatra. Nyilván nem elképzelhetetlen, hogy egyszer trénerként is hazatérjek Győrbe” – tette hozzá a fiatal szakember.