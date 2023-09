Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Radnóti Ákos és Szeles Szabolcs alpolgármesterek, valamint Nagy Gergely László, a Győr Projekt kft. ügyvezető igazgatója tartott sajtóbejárást csütörtökön a Magyar Vilmos Uszodában.

Videó

A komplexumot korábban azért zárták be, mert többek között a medence fóliája kiszakadt, a víz befolyt alá, büdösödött, fertőzött. Aztán épület teljes állapotát felülvizsgálták, és egyértelművé vált: az uszoda komoly korszerűsítésre szorul, hogy biztonságosan, takarékosan és higiénikusan üzemeljen. A mintegy kétszáz millió forintból megújult komplexumban korszerűsítették a nagy és a tanmedencét. Az alagsort rendbe tették, a gépházat modernizálták, majd a tető felújítása következett. Emellett energia takarékos lámpák kerültek fel az épületben, és a tetőn lévő napelemeket is kicserélték. A szakemberek tisztasági festést is végeztek, az épületben található lépcsőket, zuhanyzókat cserélték. Emellett megújultak a medencetérben található radiátorok, és napokon belül a lakossági öltöző szekrények teljes cseréje is megvalósul. A forrást egy pályázat, az önkormányzat és a Győr Projekt Kft. biztosította.