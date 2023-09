A magyar válogatott remek sorozatot zárt a hétvégén és a népszerűsége töretlen a szurkolók között. Legutóbb is szinte telt ház – több mint 55 ezer néző – előtt játszottak barátságos mérkőzést a Puskás Arénában.Az utóbbi évtizedekben nem mindig ez volt a jellemző, főként, ha puskaporos volt a levegő a válogatott körül. Márpedig Győr történetének első válogatott mérkőzése alkalmával – 41 évvel ezelőtt, 1982 szeptemberében – nagyon az volt.

Több okból is. Egyrészt a fénykorát élő Rába ETO-ból csak Szentes Lázár jutott ki az az évi spanyolországi világbajnokságra, és ezt a győri közvélemény méltánytalanságként fogta fel. Másrészt Verebes József, valamint Mészöly Kálmán abban az időben nem igazán szívlelték egymást, ezenkívül az ETO eredményessége miatt kiéleződött az akkor még erőteljes Budapest–Vidék ellentét.

A világbajnokság után újjászervezett magyar válogatott első mérkőzését játszotta Győrben.

– Hát erre nem számítottunk! – fejezte ki elégedettségét Yilmaz Tokatli, a török szövetség elnöke, amikor megérkeztek az akkor öt éve avatott létesítménybe, majd így folytatta: – Remek a talaj, csodálatos a stadion. Ilyen környezetben csak jól lehet játszani.

A jó játék stimmelt is, de szerencsére a magyar válogatott sajátja volt ezen a mérkőzésen. A Rába ETO-ból a komplett középpályássor – Hannich, Póczik, Burcsa –, valamint az újonc Csonka kapott helyet a kezdő tizenegyben.

A győriek vezérletével valóságos gólfesztivált rendezett a nemzeti csapat. Ez a találat vitte a prímet: „A 73. percben tűzbe jött a közönség. Póczik kapott labdát, a jobbösszekötő helyén csinált két cselt, aztán mintegy 20 m-ről szédületes nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. 5–0.”

Az értékelés szerint Póczik a jók közül is kiemelkedett: „Amint azt reméltük, a válogatott karmestere volt, az irányító szerepkörben főleg bal oldalra adott jó labdákat, ügyesen cselezett és néhányszor hatalmas lövést zúdított kapura. Távoli bombagólja élményszámba ment” – írta a Népsport.



A török Senol Günes kapust az öt kapott gól ellenére dicsérték a lapok, hiszen egy sereg nehéz lövést tett ártalmatlanná. Később a félholdas csapat szövetségi kapitányaként is szerepelt ellenünk.

Jegyzőkönyv

Magyarország–Törökország 5–0 (3–0)

1982. szeptember 22., barátságos, 8000 néző. V.: Poucek (csehszlovák).

Magyarország: Katzirz (PMSC) – Csonka (Rába ETO), Kerekes (Békéscsaba), Garaba (Bp. Honvéd), Tóth J. (Ú. Dózsa) – Hannich (Rába ETO), Póczik (Rába ETO), Burcsa (Rába ETO) – Tulipán (Csepel), Izsó (Vasas), Budavári (Csepel). Szövetségi kapitány: Mészöly Kálmán.

Törökország: Senol – Ismail, Muzaffer, Mustafa, Bilal – Arif, Tüfekci, Tuna, Engin–- Selcuk, Erdal. Szövetségi kapitány: Özari Coskun.

Csere: Erdal h. Talu 30., Tulipán h. Borostyán (Diósgyőr) 46., Izsó h. Kiss S. (Ú. Dózsa), Tóth J. h. Péter (ZTE) 67., Engin h. Iskender 74. Gólszerző: Garaba (10.), Burcsa (28.), Budavári (40.), Kiss S. (61.), Póczik (73.).