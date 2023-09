A címvédő Győri Audi ETO KC 38-22-re győzött a Vác otthonában a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes győrieknél Emilie Hovden 16 lövésből 13 gólt szerzett. A hazaiaknál Marincsák Nikolett volt a legeredményesebb hat találattal.

Vác-Audi ETO 22-38 (11-20)

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Csíkos a blokkba lövi a labdát. Labdát veszít az ETO. A végén még Duijndam védi Ballai lövését. Farkas E. is betalál, de már csak a lefújás után. Tizenhat góllal nyer így végül az ETO Vácon.

59. perc: Nem jut lövésig a váci akció. De Paula megszerzi az első gólját. 22-37. Monár K. hibáját Győri-Lukács bünteti gyors góllal. 22-38.

58. perc: Broch megint tisztán kap labdát. 22-36.

57. perc: Csíkos lövését ezúttal védi Duijndam. Bukovszky is véd egyet, Ryu próbálkozott. Molnár Korinna lövését védi a kapus. Such Nelli szedi össze a kipattanót. 22-35.

56. perc: Broch kap jó bejátszást. 21-35.

55. perc: Csíkos ismét betalál. 20-34. Nze Minko hibázik a középkezdésnél, Csire büntet góllal. 21-34.

54. perc: Ballai lövését védi Duijndam. Bukovszky pedig a kapufa segítségével védi de Paula lövését.

53. perc: Kovács Anikó is leülhet két percre, amíg a büntetését tölti: Nze Minkót lökte a levegőben. Hovden hétméteresét védi Bukovszky, a kipattanót viszont bedobja a kapuba a győriek 26-os számú holland játékosa. 19-34.

52. perc: Két percre kiáll Broch. Kovács Anikó dobja a labdát a hálóba. 19-33.

51. perc: Nze Minko pontatlan. Bukovszky nem talál be az üres kapuba (még mindig hét a hat ellen a győriek támadásban). De csak eddig, mert visszaáll az ETO kapujába Duijndam. Broch szerez újabb gólt. 18-33.

50. perc: Győri-Lukács lövését védi Bukovszky. Csíkosnak megvan az első gólja, távolról lövi, nagy erővel. 18-32.

49. perc: Győri-Lukács a kapufát találja el ezúttal. Kovács Anikó passza nem jó Ballainak.

48. perc: Csirének most sincs szerencséje, a kapufát találja el egy labdaszerzés után. A vonalra is rálépett, de mindegy is, mert jön egy gyors gól Brattset Dalétól. 17-32.

47. perc: Csire Fanni ejtése pontatlan. Brattset Dale beállóból. 17-32.

46. perc: Ferenczy góljával zárkózik kissé a Vác. 17-29. Győri-Lukács a kapus lábai között pattint a kapuba. 17-30.

45. perc: Lépéshiba Nze Minkónál. Marincsákot kell ápolni.

44. perc: Hét a hat ellen az ETO, Farkas Eszter a pályán a bal szélen. Ő lövi kapu mellé a labdát a támadás végén. Csíkos Luca negyedszerre is hiába próbákozik a gólszerzéssel, Duijndam szedi ki a labdát a jobb felsőből.

43. perc: Győri-Lukács lövését már nem tudja védeni a kapus. 15-29. Marincsák megint betalál. 16-29. Kirkely erre már időkéréssel reagál.

42. perc: Marincsák már öt gólnál jár. 15-28. Bukovszky Anna védi Broch ziccerét.

41. perc: Marincsák negyedszer talál a kapuba. 14-27. Estelle Nze Minko pedig először. 14-28.

40. perc: Brattset Dale kísérletét Győri Alexa védi. Marincsák azonban elszórja a labdát, megint jöhet az ETO. Ryu találja meg az üresen álló Brattset Dalét. 13-27.

39. perc: Such Nelli először eredményes a meccsen. 13-26.

38. perc: Passzívból lő kapu mellé Ferenczy. Beindul egy győri figura, de Győri-Lukács passza nem jut el Szöllősi-Schatzl Nadine-hoz. Ryu indítja Győri-Lukácsot, gól a vége. 12-26.

37. perc: Oftedal eredményes ismét. 12-25.

36. perc: Oftedal passza a bal szélsőnek megy, de nincs már ott a bal szélső. Tyiskov-Helembai is hibázik, aztán Hovdennek újra összejön a ziccergól. 12-24. Váci időkérés. Tyiskov-Helembai pontatlan.

35. perc: Kuczora próbálkozása nem ér gólt, mert túl magas.

34. perc: Ferenczy szépít. 12-22. Haugsted a második gólját szerzi. 12-23.

33. perc: Ferenczy rosszul passzol. Hovden megint nem tud gólt dobni.

32. perc: Kuczora szabálytalankodik támadásban. Hovden talál először hibázik. Duijndam védi Csíkos blokkon erejét veszítő lövését. Ryu kerül ziccerbe, nem is rontja el. 11-22.

31. perc: Hovden góljával indul a második félidő. 11-21.

30. perc: Kuczora hétméteresből eredményes. 11-19. Farkas Júlia is megszerzi az első gólját. 11-20. A végén újabb lövésig már nem jut el a hazai együttes, így 9 gól a győriek előnye a szünetben.

29. perc: Kuczora lövi a tizedik váci gólt. 10-18. Hovden talál a kapuba ismét. 10-19.

28. perc: Marincsák eredményes emberhátrányból. 9-17. Gyorsan jön a válasz Hovdentől. 9-18.

27. perc: Ballai labdát veszít, a hazaiak hiányolják a játékvezetői ítéletet. Broch talál a kapuba, az őt a levegőben meglökő Ferenczy Fruzsina két percre kiáll. 8-17.

26. perc: Kuczora remek passzt oszt ki Kovalcsiknak, de ő Toftba lő. Oftedal harmadszor eredményes. 8-16.

25. perc: Farkas J. lövését hárítja a korábbi csapattársa, Győri Alexa.

24. perc: Csíkos gyenge kísérletét védi Toft, a gyors győri akció végén Hovden eredményes. 8-15.

23. perc: Csíkos Luca lövését védi Toft, de marad a labda a hazaiaknál. Kovalcsik nem tudja összeszedni a labdát. Farkas Júlia is pocsék labdát kap, lábbal ér bele.

22. perc: Győri Alexa védi Broch lövését. Labdát veszít az ETO.

21. perc: Csíkos lövését blokkolják a győri védők.

20. perc: Itt az első hazai hétméteres. Kuczora a kapufára pattintja a büntetőt. Broch a pályán, mindjárt gólt is szerez Ryu bejátszása után. 8-14. Hazai időkérés.

19. perc: Ballai rontja el az emberelőnyös ziccert. Oftedal cikázik át a védők között. 8-13.

18. perc: A hosszú váci akció végén Brattset Dale kap két percnyi kiállítást.

17. perc: Brattset Dale eredménye beállóból. 8-11. Csíkos Luca ellen támadóhibát fújnak. Hovden lő gyors gólt. 8-12.

16. perc: Hovden növeli a góljai számár tovább. 7-10. Kuczora most betalál a másik oldalon. 8-10. Kirkely időt kér.

15. perc: Hovden már öt gólnál jár, a rövidre húzza be a labdát. 7-9. Kuczora lövése kapu mellé megy.

14. perc: Brattset Dale kapufájával zárul a győri támadás. Tyiskov-Helembai betalál. 7-8.

13. perc: Kuczora góljával olvad két gólra a váciak hátránya. 6-8.

12. perc: Szép a győri összjáték. Bukovszky Anna védi Nze Minko lövését.

11. perc: Brattset Dale is begyűjt egy sárga lapot. Marincsák lövése nem ér gólt.

10. perc: Újabb győri büntető jöhet, Ryu harcolja ki. Ezt a hétméterest is Hovden váltja gólra. 4-7. Ballai használja ki az adódó helyzetet. 5-7. Hovden most akcióból eredményes. 5-8.

9. perc: Marincsákra későn lép ki Ryu, átlövésből eredményes a váci játékos. 4-6.

8. perc: Marincsák sárga lapot kap, az ETO pedig büntetőt dobhat. Hovden értékesíti a hétméterest. 3-6.

7. perc: Brattset Dale eredménys beállóból. 3-5. Kovács Anikó passza pontatlan.

6. perc: Kuczora Csenge veszi be Toft kapuját. A lövés Toft arcáról pattant a hálóba, Ryu kezei között épp rosszul érkezett a lövés. 3-4.

5. perc: Oftedal révén ismét előny a győrieknél. 2-3. Kovács A. lövése is a kapufán landol. Hausgted szerez gyors gólt. 2-4.

4. perc: Oftedal pattintott lövése a kapufát találja el. Tyiskov-Helembai Fanny egyenlít. 2-2.

3. perc: Hovden szerez gyors gólt. 0-2. Marincsáké az első hazai gól. 1-2.

2. perc: Kovács A. lövését védi Toft. Brattset Dale eredményes egy jó pass zután. Kuczora lövése a blokkot találja el.

1. perc: Nemcsak Gros, hanem a hétvégén kisebb betegséget összeszedő Blohm sem játszik ma a győri csapatban. Zöldben az ETO, pirosban a meccset kezdő Vác. A győri kezdő: Hovden, Ryu, Brattset Dale, Haugsted, Nzr Minko és Szöllősi-Schatzl, a kapuban Toft. Marincsák a kapufát találja el. Nze Minko sem tud a kapuba találni.

Előzetes - Az esélyekről Ulrik Kirkely, a győriek vezetőedzője nyilatkozott.

Most teljesen más szituációban vagyunk, mint két héttel ezelőtt. Sokat tanultunk a hibáinkból, jelenleg is a játékunk fejlesztésén dolgozunk. Ha megnézzük a legutóbbi két mérkőzésünket, láthatjuk, elkezdtünk a jó úton járni, jobban tudunk fókuszálni a nehezebb találkozókon

– fogalmazott Ulrik Kirkely.

Újabb bajnoki

A győrieknél Ana Gros a hétvégén a Debrecen elleni BL-mérkőzésen megsérült és bár az állapota nem súlyos, Vácon biztosan nem játszhat.