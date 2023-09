Az első két fordulóban kaptunk bizonyítékot arról, hogy jó az irány, de szerénynek kell maradnunk. Többször is átbeszéltük a múlt szerdai győzelmet a lányokkal, azt gondolom, ez is fontos. A kitűzött munkát továbbra is el kell, és el is fogjuk végezni. Még nagyon a bajnokság elején járunk, a két győzelemnek örülünk, és szeretnénk a jó formánkat megőrizni. A céljainkat azonban a legutóbbi siker sem változtatta meg, így ugyanazokkal az irányelvekkel lépünk pályára a Ferencváros ellen is. Szeretnénk méltó partnerei lenni a Fradinak, minél tovább meccsben lenni, és fontos számunkra az is, hogy a bennünket szép számban elkísérő szurkolóinkat is kiszolgáljuk.