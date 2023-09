Gyirmót FC Győr-Kazincbarcika

Gyirmót, Alcufer Stadion, 16 óra. V.: Káprály.

Előzetes - „Előrelépésünket jelzi, hogy kapott gól nélkül, nullára hoztuk pécsi mérkőzésünket, ezzel szemben komoly kontralehetőségeink voltak, amikből, ha eredményesebbek vagyunk, akár nyerhettünk is volna. Nehezen indul be az a bizonyos szekér, de optimista vagyok, hiszen látom a srácokon, bántja őket is, hogy a helyenként jó játék ellenére sem jön a siker. Ezt a gondolatot úgy vicceltem el előttük, hogy hét közben megszereztem a pro licencemet, így most már ez sem lehet akadály, hogy meglegyen az első győzelem” – fogalmazott Csizmadia Csaba vezetőedző.