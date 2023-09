Úgy kezdte a hazai csapat a mérkőzést, ahogyan minden szakvezető és szurkoló szeretné, ugyanis már az első percekben sikerült gólnak örülni, amikor egy remek bal oldali akció végén Takács Ronald vette be közelről a vendégek kapuját. A játékrész derekán egy jobb oldali szabadrúgás után egy szerencsétlen mozdulatnak köszönhetően egyenlített a Barcika, de félórai játék elteltével szintén egy bal oldali támadás vezetett eredményre, amikor Madarász révén ismét előnybe került a Gyirmót.

A második játékrész azonban rémálom szerűen folytatódott, hiszen egy véleményes játékvezetői ítélet miatt megfogyatkozott a csapat. Az emberelőnyt aztán Papp M. révén hamar gólra is váltottak a vendégek, amivel ismét egalizáltak. Emberelőnye birtokában próbált több energiát fektetni támadásaiba a barcikai együttes, míg a Gyirmót visszaállva saját térfelére a veszélyes kontráiban bízott, a megszerzett labdákból ötletesen futballozva időnként így is ellenfele fölé nőtt. A hosszabbítás pillanataiban óriási esély adódott a győzelem kiharcolására, amikor Hudák Dávid fejese után a jobb felső sarokra tartó labdát Tóth Balázs óriási bravúrral tudta hárítani. Újabb gól azonban már nem született, így hét forduló után is tovább várat magára az első győzelem.

Csizmadia Csaba: Egyszerűen nem tudom szakmailag értékelni a meccset. Addig amíg saját magunknak fejelünk gólt, addig ezzel egy vezetőedző nem tud mit kezdeni. Előnnyel fordulunk, szünet után egy véleményes döntés után már azt kell mondanom, hogy valamiért nagyon húz minket az a bizonyos ág. Tíz emberrel is jobbak voltunk a Barcikaiaknál, mi focizunk, ellenfeleink pedig tördelik a játékot. Nincs szerencsénk, aki látta a mérkőzéseinket, az tudhatja.

Csábi József: Tipikusan az a mérkőzés volt, amelyiken félig üres a pohár esete játszódott le. Kétszer álltunk talpra, nagyon értékes pontot szereztünk egy jó csapat otthonában, viszont a végén megnyerhettük volna a mérkőzést, de sajnálom, hogy nem így történt.