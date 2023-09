Eredmény

Vasas FC–Gyirmót FC Győr 2-0 (1-0)

Illovszky-stadion, 17.00. V.: Zierkelbach.

13. perc: Uram kirúgásából Radó lépett ki ziccerben, majd a tizenhatoson belülre érve lövésre készült, de az utolsó pillanatban Szegi fejjel ragyogóan menteni tudott.

45+1. perc: Radó ívelt a kapu elé a bal oldalról, az egymásra váró védők között kibújó Novothny pedig 5 méterről a kapu bal oldalába csúsztatott. 1–0.

70. perc: Kovács D. vesztett labdát a saját kapuja előterében Hidi M.-mel szemben, aki kapura tört, majd két védőt kicselezve jobbal 7 méterről a kapu bal oldalába lőtt. 2–0.

Desits Szilárd: – Nem volt egyszerű a dolgunk, hiszen vezérek hiányoztak csapatunkból, de keretünk minőségét jelzi, hogy sikerült őket pótolni. Egy nagyon stílusos, szervezett Gyirmótot magabiztos játékkal sikerült legyőznünk.

Csizmadia Csaba: – Nehéz mit mondanom, hiszen tipikusan az a találkozó volt, amikor magunkat vertük meg. Több lehetőség is adódott, amikor kihasználhattuk volna a hazaiak hibáját, de nem tudtunk élni ezekkel. A szünet előtt kaptunk egy olyan beívelésből gólt, amire sokat készülünk hét közben. Fordulás után is volt két ziccerünk, amit szokás szerint ki is hagytunk. Utána is hiába próbáltunk focizni, a következő hiba eldöntötte a meccset. Mi játszottuk a focit, a Vasas pedig nyert.

A mérkőzésről tudósított: Lapincs Attila.