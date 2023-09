Motherson-MKC–Vác 31–26 (16–12)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Altmár, Horváth M.

MKC: Szemerey – UDVARDI 7, ALBEK 4, Tóth G. 2, PÁSZTOR 6, Tóth E. 3/1, Schatzl Natalie 3. Cs.: HADFI (kapus), Ivancok 1, Faragó, Varga E. 1/1, Stranigg 3, Tóth N. 1, Bardi. Edző: Gyurka János.

Vác: Csizmadia – Such 2, Ferenczy 2, Kuczora 5/5, Tyiskov-Helembay 3, Marincsák 4, Csire 3. Cs.: Bukovszky, Győri A. (kapusok), CSÍKOS 4, Kovács A. 2, Bánfai, Kovalcsik 1, Ballai A. Edző: Herbert Gábor.

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5. Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

A mosonmagyaróváriak kezdték jobban a mérkőzést, 3–3 után elléptek 6–3-ra, de aztán a vendéggárda kihasználta a hazaiak hibáit, és előbb kiegyenlített, majd a vezetést is átvette (9–10). Gyurka János, a hazaiak vezetőedzője időt kért, ami után egy 5–0-ás sorozattal a hazaiak megnyugtató előnybe kerültek, és ezt a különbséget a szünetig meg is őrizték.

A második játékrészben szinte végig 4–5 góllal vezetett az MKC, a váciak három találatnál közelebb egyszer sem tudtak kerülni, ilyenkor ráadásul rendre újítottak Udvardiék, akik a hajrát plusz hétről kezdhették meg (28–21). A Vác megint tudott faragni a hátrányából (29–26), de a mosonmagyaróvári győzelem nem forgott veszélyben. A végére ráadásul megint ötre nőtt a hazai előny, ami a játék képe alapján igazságos.

Gyurka János: – A Vác fegyelmezett volt, igazi rangadót játszott a két csapat. Az ilyen mérkőzéseket nem a szép játékkal, hanem akarattal, küzdéssel lehet megnyerni. Jól felkészült csapatok találkoztak egymással. Részünkről sok volt az eladott labda, a technikai hiba, ezeket csökkentetni kell, pontosabb kell kézilabdázni. Arra készültünk, hogy a Vác húzójátékosaikra épülő taktikát meg tudjuk akasztani, és ez sikerült is, hiszen voltak labdaszerzések, irányítottuk a játékot. Az első félidőben jó kapusteljesítmények is segítettek bennünket. Nem volt tökéletes a játék, de örömteli, hogy a szélsőinket sokat foglalkoztattuk, ebben előre tudtunk lépni. Örülök, hogy a küzdeni tudásunk rendben van. Jó dolog, hogy Stranigg Zsófia jó játékkal tért vissza, reméljük, hogy hamarosan Lancz Barbora is csatlakozhat, őt is nagyon várjuk. Gratulálok a lányoknak, igazi csapatként játszottak.

Herbert Gábor: – A Mosonmagyaróvár megérdemelt győzelmet aratott. Nem adtuk könnyen magunkat, örülök, hogy megnehezítettük az ellenfél dolgát. Elégedett vagyok, de kis hiányérzetem is van, néhány egyéni extra teljesítmény ugyanis elmaradt a részünkről. A ki nem kényszerített hibák nem fértek bele, de csapaszinten jók voltunk. Az előző, két meccses kisiklást ezzel a teljesítménnyel feledtetni tudtuk.

Udvardi Laura: – Eddig ez volt a legjobb mérkőzésem mosonmagyaróvári színekben. Ehhez persze kellettek a lányok is, akik remek passzokkal szolgáltak ki. Védekezésben is jól teljesítettünk. Örömteli volt ez a győzelem. Kemény volt a szeptember, de úgy gondolom, jól jöttünk ki belőle.

Csíkos Luca: – Felkészülten jöttünk ide, és érzésem szerint többet tudtunk kivinni a pályára, mint az elmúlt meccseken. Megmutattuk, hogy küzdős csapat vagyunk. Támadásban sajnos többet hibáztunk a kelleténél, ebben fejlődnünk kell.