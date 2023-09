A felkészülés során két edzőmérkőzést is játszott egymással a győri csapat és a Vasas. Az elsőt szeptember elsején 66–54-re megnyerték a zöld-fehérek, a második a Sió-kupa bronzmeccse volt. Ezen sokáig úgy tűnt, sikerül nyerniük Dombaiéknak, a zárónegyedben azonban futniuk kellett az eredmény után. Nagy küzdelemben hosszabbításra mentették az összecsapást, a ráadás öt percben pedig a maguk javára tudták fordítani a találkozót, 90–82-re győztek.

„Nehéz, zaklatott felkészülésen vagyunk túl. Sok új játékos érkezett, új csapatot kellett építeni, de fokozatosan érkeztek a légiósok, az egyikük még nincs is itt, míg ketten a 3×3-as szakágban folyamatosan szerepeltek, ők is későn szálltak csak be a közös munkába – kezdte Cziczás László, a csapat vezetőedzője. – Nagyjából az utolsó két hétben tudtunk együtt készülni, leszámítva a még hiányzó Diamond Millert, akit október elejére várunk. Sok munkát elvégeztünk, ezzel elégedettek lehetünk, de hogy igazán hogyan sikerült, az majd csak most dől el, a tétmeccseken.”

A Vasas Akadémia elleni találkozó kapcsán így nyilatkozott Cziczás László: „Nagyon várjuk már az idénynyitót, melyen nem számítunk könnyű találkozóra. Szeretnénk a jobbik arcunkat mutatni, azt, amelyiket nem olyan sokszor mutattunk meg a felkészülési mérkőzéseken. Egyértelműen a győzelem a célunk, de tudjuk, milyen nehéz a pasaréti csarnokban játszani. Maximális fegyelmezettséggel és hozzáállással kell pályára lépnünk, mert ez a két dolog elengedhetetlen a sikerhez. Kisebb sérültjeink vannak, nem mindenki százszázalékos, de ez nem lehet kifogás semmire, nekünk két pontot kell szereznünk szombaton este.”