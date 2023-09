Gyurka János több történelmi tettet is végrehajtott a mosonmagyaróvári együttessel. Bronzérem a bajnokságban, nemzetközi kupamérkőzések, idegenbeli Debrecen elleni siker, Fradi elleni bravúrpont, és most az ETO legyőzése.

„Tisztában vagyok a játékosok képességeivel, de még engem is meglepett a tegnapi teljesítmény, főleg úgy, hogy az elmúlt időszak sok nehézséget tartogatott a számunkra – mesélte a mosonmagyaróváriak vezetőedzője. – A csapat sokat érett az elmúlt időszakban, ennek is köszönhető ez az eredmény, de azzal is tisztában kell lenni, hogy előfordulhatnak a mi életünkben is hullámvölgyek.

Azzal a céllal léptünk pályára, hogy a bennünket jellemző játékot és hozzáállást produkáljuk, és olyan elemeket mutassunk meg, amelyeket jól begyakoroltunk. Nem mindennapos egy ilyen nagy győzelem, ahol mindenki nagyon magasra tette a lécet. Ennek a sikernek akkor lesz igazán értéke, ha a kötelező győzelmeket is be tudjuk gyűjteni, ami szintén nem lesz egyszerű.

Úgy gondolom, meg kell élni ezt a győzelmet, kicsit ki kell élvezni. Szerintem a lányok a helyén tudják kezelni a sikert, de mi is foglalkozunk még ezzel.”

A MKC szeptember 13-án újabb tévés rangadót vív. Gyurka János együttese a Ferencváros otthonában lép pályára a 3. fordulóban.

A győriek természetesen nem voltak boldogok a meccs után, a játékosok közül Kari Brattset Dale röviden mondta el véleményét: „Kemény meccs volt a Mosonmagyaróvár ellen. Nagyon jól működött ellenfelünk védekezésük és a támadásuk is hatékonynak bizonyult. Mi sajnos rengeteg hibát követtünk el."

Sok idő nincs ezen keseregni, bár a tanulságokat nyilván le kell vonni, vasárnap pedig a BL-nyitányon a Brest Bretagne otthonában lehet kiköszörülni a csorbát.