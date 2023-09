Mezőörs–Nagykanizsa 1–0 (1–0)

Mezőörs, 700 néző. V.: Papp Á.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Debreceni, Szántó, Proceller (Nagy K., 69.), Vadász, Tóth L., Zámbó, Venczel (Kreicz, 87.), Végh T., Vayer. Edző: Bohner Roland.

Nagykanizsa: Haála – Bence, Kovalovszki, Pintér (Szilágyi, 46.), Kondor (Szökrönyös, 46.), Szabó P., Lőrincz, Szanyi, Sági (Hajnal, 62.), János (Szinay, 78.), Kálmán (Godzsajev-Telmán, 46.). Edző: Gombos Zsolt.

Gsz.: Venczel (29.).

Kiegyenlített első félidőben egy remek indítás után jutott vezetéshez a Mezőörs. Igaz a mérkőzés végig nyitott maradt, szünet után már jobban is játszott ellenfelénél, s megőrizte előnyét a lelkesen futballozó hazai csapat. A Mezőörs sokat készült a kupa-mérkőzésre, s nem csak szakmailag, hanem mentálisan is. A hazaiak minden játékosa – és szurkolóik is – hozzátettek a győzelemhez, s teljesen megérdemelten győzték le magasabb osztályú ellenfelüket.

Bohner Roland: – Azt gondolom, a fegyelemnek, valamint a csupa szív játéknak köszönhető a siker, amit nagyon várt a hazai közönség és a szakmai stáb is.

Zsámbéki SK–ETO FC Győr 0–2 (0–1)

Zsámbék, v.: Gáspár.

Zsámbék: Tugyi – György, László, Sugár B. (Sugár S. , 80.), Bíró (Aczél, 61.), Áprily, Barlangi, Mártonfi, Szakszon, Kerezsi, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

ETO: Ruisz – Buna, Kovács M., Szujó (Boldor ,81.), Vianna, Riquelme (Bumba, 81.), Tóth R., Kiss M., Csóka (Lacza, 73.), Diarra (Moharos, 57.), Kröhn (Huszár, 57.). Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gsz.: Csóka (40.), Boldor (90.).

Az első komolyabb lehetőség a 14. percben adódott az ETO előtt, Vianna szép egyéni megmozdulások után Csóka elé passzolt, aki kevéssel lőtt a kapu mellé. Nyolc perccel később Diarra két védőt lerázott, beadását Riquelme fejelte kapura, ám a hazaiak hálóőre nagyot védett. A 28. percben Diarra tolta középre a labdát, lövése centikkel kerülte el a hosszú felső sarkot. Tíz perc múlva ismét Diarra adott középre, Csóka érkezett, aki nagy helyzetben a kapusba fejelt. Öt perccel az első félidő vége előtt Csóka egy csel után lőtt a rövid alsó sarokba. 0-1. Az 51. percben egy jobboldali beadás szállt át a hosszúra, ahol Barlangi egy átvétel után lőtt, ám Ruisz könnyedén hárított. Tíz perccel később Kiss M. rövid felsőbe tartó szabadrúgását bravúrral védte Tugyi. A 87. percben Sugár S. lövését védte Ruisz. A 90. percben Boldor csapott le a kipattanó labdára, amit jobbal a hosszú alsó sarokba lőtt. 0-2.

Antonio Munoz: – Sok játékost cseréltünk ki a kezdőcsapatban. Több lehetőséget tudtunk kialakítani, de sajnos csak két gólt szereztünk. Korábban is lezárhattuk volna a mérkőzést, de ez csak a végén sikerült. A legfontosabb, hogy továbbjutottunk, és most már a bajnokságra koncentrálunk.

Körösladányi MSK–Gyirmót FC Győr 0–0, tizenegyesekkel: 0–3

Körösladány, 300 néző. V.: Zimmermann.

Körösladány: Kertész - Papp Zs., Raducu, Zelenyánszki, Wéber, Bakk – Czirok (Rajsli 107), Talpalló (Ruzsa 68), Pusztai A., Malkócs (Szabó L. 87) - Jánovszki (Csicsely 68, Farkas J. 98). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gyirmót: Rusák – Polgár, Hudák, Szegi (Major 114), Jova B. (Csörgő sz.)– Kovács M., Kovács D. (Szőke 91) – Soltész, Madarász (Kicsun 60), Takács R. (Medgyes 39) - Pethő. Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

Támadólag lépett fel a Gyirmót, de az első játékrészben, Madarász révén csak kapufáig jutottak a kék-sárgák. Szünet után továbbra is a vendégek domináltak, míg a hazaiak megszállták kapujuk előterét, és a kontrákban bízva próbálték meglepni a gyirmótiakat. A játékrész derekáig mindkét edző több helyen is frissítette csapatát, ami után nyomasztóvá kezdett válni a vendégfölény, de igazi helyzetig nehezen jutottak a támadók a lelkesen védekező hazaiakkal szemben. A hosszabbítás nagy vendéghelyzettel indult, Kicsun fejese után a labda a bal kapufa tövéről pattant vissza a védőkhöz. Mivel a ráadásban sem született gól, így a tizenegyesekre maradt a döntés, amelyeknél a hazaiak mindhárom lövője hibázott, míg gyirmóti részről Medgyes, Pethő és Soltész is értékesítette lehetőségét.

Ekker Attila: – A meccs több részében el tudtuk tüntetni az osztálykülönbséget, ám a támadásaink során koncentráltabban kellett volna a befejezéseket kivitelezni. Tudni kell azt is, hogy a játékoskeretünk kilencven százaléka munka mellett futballozik.

Csizmadia Csaba: – Tipikus kupameccsen vagyunk túl, ugyanis alacsonyabb osztályú ellenfelünk foggal-körömmel védekezett, ráadásul a bajnokijaikhoz képest rendszert is váltottak. Több nagy lehetőséget is elhibáztunk, ami az idő múlásával a kisebb csapat malmára hajtja a vizet. Valamiért nagyon meg kellett küzdenünk a sikerért, de most ennek kell örülnünk.