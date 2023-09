Mezőörs–Nagykanizsa 1–0 (1–0)

Mezőörs, 700 néző. V.: Papp Á.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Debreceni, Szántó, Proceller (Nagy K., 69.), Vadász, Tóth L., Zámbó, Venczel (Kreicz, 87.), Végh T., Vayer. Edző: Bohner Roland.

Nagykanizsa: Haála – Bence, Kovalovszki, Pintér (Szilágyi, 46.), Kondor (Szökrönyös, 46.), Szabó P., Lőrincz, Szanyi, Sági (Hajnal, 62.), János (Szinay, 78.), Kálmán (Godzsajev-Telmán, 46.). Edző: Gombos Zsolt.

Gsz.: Venczel (29.).

Kiegyenlített első félidőben egy remek indítás után jutott vezetéshez a Mezőörs. Igaz a mérkőzés végig nyitott maradt, szünet után már jobban is játszott ellenfelénél, s megőrizte előnyét a lelkesen futballozó hazai csapat. A Mezőörs sokat készült a kupa-mérkőzésre, s nem csak szakmailag, hanem mentálisan is. A hazaiak minden játékosa – és szurkolóik is – hozzátettek a győzelemhez, s teljesen megérdemelten győzték le magasabb osztályú ellenfelüket.

Bohner Roland: – Azt gondolom, a fegyelemnek, valamint a csupa szív játéknak köszönhető a siker, amit nagyon várt a hazai közönség és a szakmai stáb is.