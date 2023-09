Körösladányi MSK–Gyirmót FC Győr 0–0, tizenegyesekkel: 0–3

Körösladány, 300 néző. V.: Zimmermann.

Körösladány: Kertész - Papp Zs., Raducu, Zelenyánszki, Wéber, Bakk – Czirok (Rajsli 107), Talpalló (Ruzsa 68), Pusztai A., Malkócs (Szabó L. 87) - Jánovszki (Csicsely 68, Farkas J. 98). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gyirmót: Rusák – Polgár, Hudák, Szegi (Major 114), Jova B. (Csörgő sz.)– Kovács M., Kovács D. (Szőke 91) – Soltész, Madarász (Kicsun 60), Takács R. (Medgyes 39) - Pethő. Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

Támadólag lépett fel a Gyirmót, de az első játékrészben, Madarász révén csak kapufáig jutottak a kék-sárgák. Szünet után továbbra is a vendégek domináltak, míg a hazaiak megszállták kapujuk előterét, és a kontrákban bízva próbálték meglepni a gyirmótiakat. A játékrész derekáig mindkét edző több helyen is frissítette csapatát, ami után nyomasztóvá kezdett válni a vendégfölény, de igazi helyzetig nehezen jutottak a támadók a lelkesen védekező hazaiakkal szemben. A hosszabbítás nagy vendéghelyzettel indult, Kicsun fejese után a labda a bal kapufa tövéről pattant vissza a védőkhöz. Mivel a ráadásban sem született gól, így a tizenegyesekre maradt a döntés, amelyeknél a hazaiak mindhárom lövője hibázott, míg gyirmóti részről Medgyes, Pethő és Soltész is értékesítette lehetőségét.

Ekker Attila: – A meccs több részében el tudtuk tüntetni az osztálykülönbséget, ám a támadásaink során koncentráltabban kellett volna a befejezéseket kivitelezni. Tudni kell azt is, hogy a játékoskeretünk kilencven százaléka munka mellett futballozik.

Csizmadia Csaba: – Tipikus kupameccsen vagyunk túl, ugyanis alacsonyabb osztályú ellenfelünk foggal-körömmel védekezett, ráadásul a bajnokijaikhoz képest rendszert is váltottak. Több nagy lehetőséget is elhibáztunk, ami az idő múlásával a kisebb csapat malmára hajtja a vizet. Valamiért nagyon meg kellett küzdenünk a sikerért, de most ennek kell örülnünk.