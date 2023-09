A szezonrajtot felvezető sajtótájékoztatón Ábrahám Csaba elnök előbb általánosságban beszélt a felnőtt- és korosztályos csapatok felkészülésről és a velük szemben támasztott elvárásokról: „Az egyesületet az alapoktól építjük most már hosszú évek óta. Szerencsére egyre szélesebb a bázis, tavaly például több mint száz gyerek kezdte el az ismerkedést a vízilabdával, és közülük majdnem a fele vissza is jött. Idén már több mint százötven gyereket vontunk be a programba. Komoly sikernek értékeljük, hogy szakember fronton sokat erősödtünk Petrovai Márton szerződtetésével, hiszen nagy tapasztalattal bíró edzőről van szó, akinek felkészültsége komoly előnyt jelent. Ő a fiúvonalon kapcsolódik be abba a munkába, mely lassan kezd beérni, és amit még Hargitai Attila Attilával kezdtünk, az most egy újabb lendületet vehet. A saját utánpótlásunkra alapozva az ob II-es csapattal szeretnénk a következő években az ob I/B-ig eljutni. Jó hír, hogy több, korábban Győrből eligazolt játékos tért vissza, így Szenczi Dániel a Fradiban és a Miskolcon tett kitérőt követően, míg Szűcs Dániel az OSC-ből igazolt újra hozzánk, ráadásul az egyetemet is itt kezdik. Ők komoly erősítést jelentenek.”

A klubvezető ezt követően a női vonalról beszélt: „Vogel Zsolt vezetőedző munkáját Hargitai Attila segíti, aki – mint már említettem – a fiú utánpótlásból váltott, ahol eredményesen és jól dolgozott, ám új kihívást keresett. Az edzőkettős sokat dolgozott, hiszen jelentősen átalakult a keret, mellyel szeretnénk egy kicsit megint előbbre lépni. A hétvégi Magyar Kupa kvalifikációs tornán nagy örömünkre végre bejöhetnek a nézők, bízunk benne, sokan szurkolnak majd a lányoknak.”

Az egyetemmel való kapcsolatot erősíti, hogy a női csapatból Petik Panna csapatkapitány, Rádli Rózsa és az egyik új szerzemény, Szombathelyi Gerda is a Széchenyi-egyetem hallgatója.

Vogel Zsolt vezetőedző is abban bízik, hogy az elmúlt évek folyamatos fejlődése töretlen marad: „Új lett a csapat, de nagy mozgás volt a többi klubnál is. A felkészüléssel elégedett vagyok, a most érkezettek beilleszkedése azért még tart, de jó ütemben halad. A Magyar Kupában egy meccset mindenképpen szeretnénk nyerni, de inkább a bajnokságra készülünk, ez egy remek felkészülési állomás lesz.

A szezon fárasztónak ígérkezik, mindenkire nagy szerep hárul majd, mindenkinek nagyobb felelőssége lesz, de reméljük, a bajnokság második felére összeáll a csapat úgy, hogy a célt elérjük.

Mint minden edző, én is akkor leszek elégedett, ha jobb pozícióban zárunk, mint tavaly, azaz a nyolcadik helynél jobbak leszünk, de nyilván a riválisok is így terveznek.”

Petik Panna csapatkapitány a Fradiból tért vissza Győrbe. A játékosnak annak idején kulcsszerepe volt a győri együttes feljutásában.

„Örülök, hogy visszatértem Győrbe, szerettem itt játszani – kezdte a játékos. – Úgy érzem, jó kis csapatunk lesz, fiatalok, lelkesek vagyunk, sok munkát teszünk bele az edzésbe nap mint nap, emellett a parton is igyekszünk mihamarabb csapattá kovácsolódni. Nagy célokkal várja mindenki a szezont, az egyéni fejlődés lehetősége és a nagyobb felelősség miatt is jöttek többen Győrbe. Bízom benne, már a hétvégi MK-meccseken meg tudjuk mutatni, hogy jó úton járunk.”

A szintén nyáron érkezett Petrovai Márton is optimistán látott munkához.

„Nem ismeretlen környezetbe kerültem, több edzőt is jól ismerek, jóban vagyunk, így könnyű és gyors volt a beilleszkedés. A fiú serdülő- és ifjúsági csapatot, a férfi ob II-es, valamint az egyetemi gárdát viszem. Szerencsére tehetségek vannak Győrben, a munkamorálja mindenkinek példamutató. Hiszem, hogy tudunk eredményesen dolgozni. Én egyébként azt vallom, nemcsak sportolót kell nevelni, hanem embert is, és szeretném elérni, hogy olyan benyomást tegyek minden gyerekre, hogy húsz év múlva is jó emlékekkel idézzék fel azt az időszakot, amikor együtt dolgoztunk. Ha így lesz, akkor már nem hiába vagyok itt, emellett pedig szakmailag is folyamatosan szeretnénk előrelépni. A korosztályos szinten pár év múlva az A1-es bajnokság közelébe kerülhet a győri vízilabda, a felnőtteknél pedig az ob I/B-be jutás lehet a reális cél” – fogalmazott az edző.