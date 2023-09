A sikerek hatására mérhető a futball-láz Mezőörsön, a szombati kupameccsen hétszázan buzdították a volt NB I-es labdarúgókat is felvonultató község együttesét.

Az országos hírnévre szert tett Mezőörs a hibátlan bajnoki szereplés mellett a MOL Magyar Kupa hétvégi fordulójában legyőzte az NB III-as Nagykanizsát és ezzel bejutott a legjobb 32 csapat közé. Sőt, már azt is tudjuk, hogy így az Amatőr Kupáért játszhat jövő tavasszal a budapesti bajnokságban (BLSZ) szereplő Unione gárdájával.

„Nagyon készültünk a Nagykanizsa ellen, a bajnoki mérkőzéseket is ennek rendeltük alá - mondja az egyszeres magyar válogatott Debreceni András, aki a Mezőörs egyik vezéregyénisége. - Kielemeztük az ellenfél játékát, sokat gyakoroltuk a sajátunkat, így sikerült stabil, összeszokott teljesítményt nyújtanunk. Ezzel azt hiszem, megleptük a Kanizsát, mert nem erre számítottak.”

A játékos elmondása szerint a meccs közben érezni lehetett, hogy az ellenfél csapatát kizökkentették a komfortzónájából.

„A célunk az volt, hogy be- jussunk a harminckettő közé, boldogok voltunk, hogy sikerült teljesíteni - folytatja a hátvéd. - A tulajdonos korábban azt is megfogalmazta, hogy szeretné, ha döntőt játszanánk az Amatőr Kupában, vasárnap este a többi eredmény tudatában már tisztában voltunk vele, hogy ez is megvalósult.”

A csapat idén eddig valamennyi mérkőzését megnyerte, ami több, mint dicséretes.

„Tisztában vagyunk vele, hogy ez a sorozat nem tartható a végtelenségig, de addig húzzuk, ameddig lehet. Egyébként izgatottan várjuk a Magyar Kupa hétfő esti sorsolását” - említette végül Debreceni András.

Szerdán 16.30-kor ismét pályára lép a Mezőörs, a bajnokságban elhalasztott mérkőzésüket pótolják a Kapuvár ellen.