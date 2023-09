Nagyot villantott Takács Tamás, a Credobus Mosonmagyaróvár rutinos támadója a Merkantil Bank Liga, NB II legutóbbi fordulójában. A hórihorgas csatár háromszor is bevette a BVSC-Zugló kapuját, de a hazaiak bánatára ez is csak egy pontot jelentett a még győzelem nélkül álló csapatnak.A 7. percben Takács fejese után a labda a gólvonal mögé pattant, a 30. percben ismét fejjel volt eredményes, a kapus kézbe fogta ugyan a labdát, de már csak az alapvonalon túl tudta megtenni, a 62. percben pedig lerántották az ötösön belül, a 11-est ő maga értékesítette, ezzel lett 3–3 a végeredmény.

Takács Tamást háromszor nem tudták megállítani a BVSC ellen. Fotó: Kerekes István

„Már korábban is értem el mesterhármast az NB II-ben, nem ez volt az első alkalom – mondja Takács Tamás. – Ha választani kellene a legutóbbi meccsen elért találataimból, akkor az első kettőre voksolnék, ezek kedvesebbek, mert akciógólok voltak. Persze nem egyedül az én érdemem, hogy ennyiszer lehettem eredményes, köszönet jár érte a társaknak, igazi csapatmunka volt. Azt nagyon sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk, a mesterhármasomat elcseréltem volna a három pontra.”

A 32 éves játékos nemrégiben igazolt Mosonmagyaróvárra, a negyedik találkozóján lépett pályára. Korábban szerepelt az NB I-ben is a DVTK, a DVSC és a Mezőkövesd színeiben. Igazi gólvadász, amit az Óvár a bajnokság további részében is szeretne kamatoztatni.

„Szerintem elindultunk felfelé, ezt mutatja, hogy Gyirmóton kétszer egyenlítve szereztünk pontot, majd a BVSC ellen közel voltunk az első győzelmünhöz, de koncentrációs hiányosságok miatt olyan hibákat követtünk el, amelyeket megbüntetett az ellenfél. Kevesebb gólt kell kapnunk ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni. Ha a fejekben rend lesz, akkor gyorsan eredményesebbek lehetünk – folytatja Takács Tamás. – Nagyon jó közegbe kerültem, én látom a csapatunkban az erőt, a potenciált a jobb szerepléshez. Látom, hogyan dolgozunk az edzéseken, ezekből arra következtetek, hogy nemsokára sűrűbben jönnek a pontok is.”

A Credobus Mosonmagyar- óvár a következő vasárnap Csákváron lép pályára.

„Meg akarjuk szerezni az első győzelmünket, ez lélektanilag is sokat jelentene a számunkra. Ha idegenben, akkor idegenben, most már kellenének a bravúrok. Nehéz mérkőzésre számítok – az NB II-ben mindegyik az –, ezért keményen bele kell állni a meccsbe. Ezt igyekszem bele- plántálni a társaimba és úgy látom, van fogadókészség az iránt, amit mondok. Vasárnap szeretnénk együtt ünnepelni az első sikerünket” – fejtegette Takács Tamás, aki góllal vagy gólokkal segítené a csapatát a Csákvár elleni fellépésen is.