Két kilométert úszott, kilencvenet kerékpározott és egy félmaraton távot, vagyis több mint huszonegy kilométert futott. A soproni sportoló a kategóriájában szerzett arany- és az abszolút kategória ezüstérme mellett a saját eddigi legjobb eredményét is túlszárnyalta.

A fiatalember néhány évvel ezelőtt, egy munkahelyi balesetben vesztette el jobb kézfejét.

A fiatal, tehetséges sportoló a Középtávú Triatlon Európa-bajnoka Fotó: id. Palkovits Tamás

- A balesetet követően több sportot is kipróbáltam, ahol kisebb nagyobb akadályokba és szabálymódosításokba ütköztem, végül egy véletlennek köszönhetően, három évvel ezelőtt csöppentem a triatlon világába – mesélt a kezdetekről. - Az elején szokatlan volt, hogy míg korábban csapatsportokban vettem részt, most egy viszonylag magányos sportba vágtam bele, az eredmények és a sikerek is kizárólag rajtam múlnak. Kezdetben önállóan, az idei évtől pedig egyesületi berkekben edzek. Koronika Judit szárnyai alatt tanulok, az Európa-bajnokságra is ő készített fel. Rengeteget segített a családom és a barátaim is, folyamatosan biztattak, az edzések alatt velem voltak, így kicsit könnyebb volt. A bajnokság előtt nem az érem, hanem első sorban a saját időm legyőzése volt a cél, azon szerettem volna javítani, amit sikerült elérnem, javítottam rajta jó pár percet. Ami egy pici nehézséget okozott, hogy az Európa-bajnokság volt a második középtávú versenyem, túl sok tapasztalatom nem volt benne, de mindig is szerettem volna megpróbálni, mivel korábban sprint,- és olimpiai távon indultam - mondta.

A verseny alatt akadtak mélypontok, de a fiatal sportoló túllendült rajta, hajtotta az adrenalin, nem volt megállás. - Hosszabb távon kiegyenlítődnek az erőviszonyok, könnyebb túllendülni a mélyponton is. Egy elég erős sodrású folyóban úsztunk, a kerékpáros kör pedig a városban volt, kacskaringós utcák között, ami nehezítette a helyzetünket. A kerékpározásnál sajnos még a lábam is begörcsölt, de hajtott az adrenalin és csak mentem előre – mesélte az ifjú bajnok.