Hegykő–Davita Food-Gönyű 2–1 (1–0)

Hegykő, 250 néző. V.: Fehér V.

Finta Zoltán: – Úgy érzem, mi tettük magunknak nehézzé a mérkőzést, nem tudtuk lezárni, nyílt maradt a végéig. Örülünk a győzelemnek, ez volt a legfontosabb.

Harcz István: – Mindent megtettük a győzelemért, a játékosokat dicséret illeti, sajnos ma a szerencse nem állt mellettünk. Szerdán újra próbálkozunk.

Üstökös FC Bácsa–Koroncó 2–3 (2–1)

Győr, 100 néző. V.: Mészáros N.

Rozmán László: – Egy félidőn keresztül tíz emberrel játszva is meccslabdánk volt, ami kimaradt és a rutinosabb ellenfél megbüntetett bennünket, holott nem érdemeltünk vereséget.

Makkos Tamás: – A nagy melegben sok hibával tarkított mérkőzés alakult ki, amelynek a fordulópontjaiból mi jöttünk ki jobban, így sikerült a magunk javára fordítani az eredményt.

DAC Nádorváros–Győrújfalu 0–4 (0–3)

Győr, 150 néző. V.: Vőcsei L.

Mayer János: – Nagyon mélyen vagyunk, sőt, még annál is mélyebben.

Pozsonyi Márk: – Rengeteget tettünk a győzelemért, nemcsak most, hanem az elmúlt hónap során is. Gratulálok a fiúknak.

Vitnyéd–Lipót Pékség 2–0 (0–0)

Vitnyéd, 250 néző. V.: Szabó III Z.

Kiss Ákos: – Az egész heti jó felkészülés meghozta az eredményét. Az NB III-as színvonalú, taktikus mérkőzésen megérdemelten tartottuk idehaza a három pontot, gratulálok a nagybetűs csapatomnak.

Borbély Attila: – Sajnálom a végeredményt. Igazi kiélezett harc folyt a pályán, melyből most a Vitnyéd jött ki győztesen. Gratulálok nekik.

Abda-VVFK Bau–Mezőörs 0–3 (0–1)

Abda, 300 néző. V.: Erdélyi.

Knauz Csaba: – Köszönöm a játékosaink hozzáállását. Remélem, ebben a vénasszonyok nyarában végre ránk süt a nap és elindulunk a pontszerzés útján.

Bohner Roland: – Rengeteg helyzetet kihagytunk a mérkőzésen, de így is értékes győzelmet arattunk idegenben. Sok sikert a hazai csapatnak.

