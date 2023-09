Budaörs–Motherson-Mosonmagyaróvár 29–36 (14–19)

Budaörs, Városi Sportcsarnok, NB I-es női mérkőzés, 850 néző. V.: Paska, Vastag.

Budaörs: Vártok R. – Szabó-Májer 3, SZEKERCZÉS 4/4, Szövérdffy-Szabadfi 1, Pálos-Bognár 1, Hudák 2, Szabó A. 1. Cs.: Mistina (kapus), Gergely-Zsigmond, Szép, Debreczeni-Klivinyi 2/1, SCHNEIDER 5/2, Vártok T. 3, Mlinkó 2, Kiss M., TÓTH M. 5/1. Edző: Buday Dániel.

MKC: SZEMEREY – Udvardi, Pásztor 3, IVANCOK 4, TÓTH G. 5, Albek 3, SCHATZL 7. Cs.: Hadfi (kapus), TÓTH E. 4/2, Varga E. 3/3, Sztankovics 1, Bardi, Faragó 2, TÓTH N. 4. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 8/9, ill., 5/8. Kiállítások: 4 perc, ill., 16 perc.

A Motherson Mosonmagyaróvár a szezon első bajnokiján a Budaörs otthonában lépett pályára. Az MKC-nek Lancz Barborát és Stranigg Zsófiát korábbi sérüléseik miatt még nélkülöznie kellett.

Jól kezdett a Mosonmagyaróvár, amely rögtön a kezébe vette az irányítást. Tóth Eszter, Albek, Tóth Gabriella és Ivancok is hozta a magabiztos formát, amellyel végig tartották a vezetést. A Budaörs próbálta tartani a vendégek által diktált erős tempót, ám húsz perc elteltével már érződött a fáradtság. Schatzl vezérletével, valamint Szemerey remek védéseivel az utolsó öt percben ellépett az MKC (14–19).

A folytatásban Schatzl és Tóth Gabriella tovább ontották a gólokat, amelynek köszönhetően a 40. percre már kilenc gól volt a különbség. A végéig sem változott a játék képe, a Motherson Mosonmagyaróvár tartotta előnyét és megérdemelt, magabiztos győzelmet aratott (29–36).

Az MKC szeptember 6-án, szerdán a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC-t fogadja.

Gyurka János: – Rendkívül jó mentalitásban, sikere éhesen léptünk pályára, ez az egyik legfontosabb számomra. A lányok nagyon fegyelmezettek voltak védekezésben és a támadásban is érződött, hogy tudatosan kézilabdázunk. A második félidőben mindenki lehetőséget kapott, kicsit hullámzó is lett a teljesítményünk. Pontatlanság is csúszott a játékunkba, olykor lekéstünk bizonyos szituációkról és ennek is köszönhetően sok kétperces büntetést kaptunk, de tisztán látjuk, miben kell még fejlődnünk. A legfontosabb azonban, hogy nyertünk az ellen a Budaörs ellen, amely komoly erősítéseken esett át.