- A flyball az egyik legnépszerűbb kutyás csapatsport, négy kutya és négy felvezető fut egy akadálypályán. Egy lámpára indul a verseny és egy másik csapat ellen futunk. A kutyának át kell ugrania négy akadályon, a flyballgépből ki kell vennie a labdát és azzal együtt kell visszafutnia, hogy a következő kutya váltani tudja. Aki hiba nélkül teljesíti a pályát, az nyeri a futamot - kezdte Gulyás László a Hellodogs Flyball Team vezetője.

Egy kutya kiképzése körülbelül fél-egy évet vesz igénybe, nincs fajtához kötve, bármelyik kisállat megtanítható rá, bár leginkább a közép,- és kistestű kutyákkal űzik ezt a sportot - tudtuk meg a szakembertől. - A kutyának először meg kell tanulnia az akadályfókuszt és azt, hogy a labdát visszahozza. Amennyiben a kutya és a felvezető hibázik - esetleg korai a rajt vagy az állat az akadály mellett fut - , korrigálnia kell a hibát, ami időveszteséggel jár - mondta.

- Körülbelül tíz éve találkoztam először flyball edzéssel és már akkor megfogott a hangulata. A csapat együtt dolgozik, a sikereket is közösen érjük el és ennek megvan a maga varázsa. Sopronban évek óta jelen van a flyball, az utóbbi időben egyre népszerűbb. Örülünk annak, hogy mindig többen látogatnak ki az edzéseinkre és csatlakoznak hozzánk. Nem csak versenyzés szintjén, hanem hobbiszinten is űzhető, ami kutyának és gazdának is egyaránt jó. A munka során fontos a határozott motiváció, a kutya irányítása, dolgozik az adrenalin, ami bizony hanggal jár - tette hozzá.