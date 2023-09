Atlétika 21 perce

Kilenc bajnoki érmet szereztek a Győri AC U16-os atlétái

Többen több számban is felálltak a dobogóra az eredményhirdetéskor. Fekete Sára 800 és 1500 méteren is győzött, Horváth Áron három versenyszámban is dobogós lett, Takács Levente-Sipos Veronika-Birtha Enikő Anna és Verő Dávid is érmet szerzett az U16-os magyar bajnokságon.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Remekeltek a győri atléták. Fotó: Kapuyné Kasza Gyöngyi

Fekete Sára 800 és 1500 méteren is magabiztosan győzött, 800 méteren új egyéni csúcsnak is örülhetett (2:12,71 perc). Egy ezüst- és két bronzérmet nyert Horváth Áron: a szombati 100 méteres síkfutás 3. helyezése után még 300 méteren is rajthoz állt a sprinter, és kevéssel maradt le a bajnoki címről. Vasárnap a gátfutás döntőjében viszont a bronzérem mellett új egyéni csúcsnak is örülhetett. Horváth Áron előtt 100 méter gáton Takács Levente ért célba szintén új egyéni csúccsal (14,01 mp), ezzel megszerezve élete első egyéni szabadtéri érmét a bajnokságokat tekintve. Női gátfutásban szintén két győri állt a dobogón: nagyon szoros versenyben Sipos Veronika második, míg Birtha Enikő Anna nagyot küzdve (betegsége ellenére is) a bronzérmes pozícióban zárt. Verő Dávid a rendkívül izgalmas távolugró versenyben hatalmas, 31 centis egyéni csúccsal a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Bár érmet nem szerzett, de kiemelendő még Bokros Bulcsú teljesítménye is, aki 800 méteren több mint 6 másodpercet faragott az egyéni csúcsán, míg távolugrásban 28 centit javított eddigi legjobbján. Egyéni csúcsokból nem volt hiány egyébként sem: tizenegyszer sikerült a fiataloknak túlszárnyalniuk eddigi legjobb eredményüket. Az U16-os válogatottba a hétvégi bajnoki szereplés után öten kerültek be, szombaton Szlovákiában a válogatott tagjaként versenyez Verő Dávid (távolugrás), Fekete Sára (600 m), Sipos Veronika (100 m gátfutás), Takács Levente (100 m gátfutás) és Horváth Áron (300 m). A felkészítő edző Horváthné Baumgartner Eszter, Kiss Dániel, Böndör Dániel és Kószás Kriszta volt. A részletes eredmények – 1. Fekete Sára (1500 m; 4:28,98 p); 1. Fekete Sára (800 m; 2:12,71 – ECS); 2. Horváth Áron (300 m; 36,68 mp); 2. Takács Levente (100 m gát; 14,01 – ECS); 2. Sipos Veronika (80 m gát; 12,09 mp); 3. Birtha Enikő Anna (80 m gát; 12,21 mp); 3. Horváth Áron (100 m gát; 14,19 – ECS); 3. Horváth Áron (100 m; 11,53 mp); 3. Verő Dávid (távolugrás; 6,21 m – ECS).

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!