Ahogy azt a szezonnyitó szurkolói találkozón Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője előrevetítette, a klubvezetés aktívan dolgozik a jövő évi keret véglegesítésén. Ennek jegyében a klub hivatalosan bejelentette, hogy a holland válogatott alapembere, Kelly Dulfer jövő nyártól zöld-fehér mezt húz.

“Örömmel jelentem be, hogy sikerült megegyeznünk Kelly Dulferrel, aki jövő nyártól teszi át székhelyét Győrbe. Nagy reményeket fűzünk hozzá, hiszen személyében több poszton is világklasszis teljesítményre képes játékost igazoltunk. Védekezése magas szintű, remekül lát a pályán, a gyors lerohanások során pedig az egyik leghatékonyabb posztján. Leigazolása egyértelműen az Ulrik Kirkelyvel közösen megálmodott stratégia újabb lépése. Hároméves kontraktust írtunk ma alá. Várjuk nyártól Győrben, de addig is sok sikert kívánok neki” – nyilatkozta Endrődi Péter ügyvezető.

Kelly Dulfer három évre írt alá a győriekhez.

Fotó: Audi-ETO

“Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhatok nyártól a Győri Audi ETO csapatához. Nagyszerű megbeszélések voltak köztem, menedzserem, René Cloo és a klub között. Örülök, hogy sikerült megegyeznünk. Az ETO a világ egyik legjobb csapata, itt minden évben címekért lehet és kell is küzdeni, ami számomra nagyon fontos. Nem kellett bemutatni a klubot, mindenki ismeri az ETO-t, éppen ezért számomra is nagy lehetőség, hogy ebben a nagy tradíciókkal bíró klubban szerepelhetek majd. Szeretném, ha közösen tudnánk a kitűzött célokat elérni.

Nagy álmom a Bajnokok Ligája-győzelem, nem titok, hogy ezért is érkezem.

Nyártól mindent megteszek ennek eléréséért, de addig is jelenlegi csapatom, a Bietigheim sikeréért dolgozom tovább. Hálás vagyok az itt eltöltött időért” – mondta Kelly Dulfer.

A 29 éves holland válogatott Kelly Dulfer jelenleg a német Bietigheim játékosa. A holland Ventura csapatban nevelkedett, majd kisebb németalföldi klubok után 2015-ben igazolt a német élvonalbeli Oldenburg csapatához. 2017-től két szezonon keresztül a dán Kobenhavent erősítette, majd 2019-ben visszatért a német pontvadászatba, a Dortmund csapatához. 2021 nyarán igazolt a Bietigheim gárdájához, ahonnan jövő nyáron csatlakozik a Győri Audi ETO KC keretéhez. Pályafutása során holland, dán és német bajnoki címeket nyert. A 186 centiméteres balátlövő 2019-ben világbajnoki címet ünnepelhetett, de ezen kívül nyert Hollandiával világbajnoki ezüst- (2015) és bronzérmet (2017), valamint Európa-bajnoki ezüst- (2016) és bronzérmet (2018) is.