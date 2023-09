Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke az autópsort renomája szempontjából tart fontosnak minden ilyen rendezvényt: „Az jól látható, hogy az autósport kicsit újrafogalmazza magát a kétezer-húszas években. Az is szembetűnő, hogy komoly potenciál van a sportágban, a felmatricázott versenyautók láttán még sokakban nő meg az adrenalin, rengeteg érdeklődőt vonzanak ezek az események, ezért fontos, hogy az autós társadalom jó példával szolgáljon, mint például a Salgó-ralin, ami után több köbméternyi szemetet szedtek össze a csapatok, gyakorlatilag tisztában adtuk vissza a Mátrát, mint amilyen állapotban a verseny előtt volt. Ezek azok a dolgok, melyekkel továbbra is meg tudjuk szólítani és nyerni a nézőinket.”

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere elmondta: „Győr értékeit az itt élők tehetsége, szorgalma, munkája adja.

A rali hagyományai mélyre nyúlnak vissza Győrben, de elhanyagolt volt az elmúlt évtizedekben.

Megörültünk a lehetőségnek, hogy újra ilyen viadalnak adjon otthont városunk. Az egyetem együttműködése nélkül ez nem jöhetett volna létre, de szimbiózisban élünk egymás mellett, hiszen ha az egyetem fejlődik, abból a város is profitál, és ugyanez igaz fordítva is. Emlékszem a régi autóversenyekre Győrben, szeretném, ha a rali a jövőben is a város sportéletének része lenne.”

Klausz Kristóf győriként hazai pályán versenyezhet. Ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Győriként tíz évet vártam arra, hogy hazai közegben mutassam meg magam, illetve tapasztaljam meg, milyen érzés itthon rajthoz állni téthelyzetben. A Rábaringre 2010 óta minden évben visszatérünk, de inkább tesztelni, most azonban verseny lesz. A Tényő–Ravazd szakaszt nagyon várom, a nagy sebesség, a kockázat az igazi élvezet versenyzőként, és ott ezt ki lehet élni. A városi szakasz azért lesz izgalmas, mert végre nem vizsgadrukkal kell az egyetem területre bemennem. Itt végeztem ugyanis járműmérnökként az alapszakot, de még mindig az intézmény hallgatója vagyok, emellett a csapat több tagja is vagy az egyetemen végzett vagy most is oda jár.”

A Győr Rallyn 5 kategóriában 136 versenyző áll majd rajthoz.

A verseny részletes programja és minden forgalomkorlátozással kapcsolatos információ a gyorrally.hu oldalon megtalálható.