A Szasa becenéven ismert korábbi sokszoros ukrán válogatott játékos lapunknak elmondta: egy évtizede egyáltalán nem tervezte, hogy edző lesz. Ez így volt, amíg feleségül nem ment a korábban Sopronban Székely Norbert munkáját erőnléti edzőként segítő, Ukrajnában edzősködő Szrdjan Radulovicshoz.

"Kezdtem élni az edzőfeleségek életét, jártam Szrdjannal edzésekre, mérkőzésekre. Látva, ahogy otthon dolgozik, rájöttem, nekem is érdekes, izgalmas a statisztikák elemzése, az, hogy hogyan kell videófelvételek alapján az ellenfelek játékából felkészülni, egyénileg fejleszteni, képezni a játékosokat. Bár nem terveztem az edzősködést, korábban végeztem tanítói, edzői és sportvezetői szakon. Az ukrán szövetség elküldött különböző nemzetközi edzőképző kurzusokra, és kétezer-tizenhétben az utánpótlás-válogatott segédedzője lettem, elsősorban mint volt profi játékosként kellett a tapasztalatomat átadni a fiataloknak" – kezdte Olekszandra Radulovics, akit tavaly kineveztek hazája U16-os válogatottja vezetőedzőjének, miközben a nemzetközi szinten is versenyképes csapat kialakítását tervező Budevelnik Kijev csapatánál volt másodedző, és emellett a fiatalok egyéni képzése is feladata volt.

"Tavaly februárban, három nappal a háború kitörése előtt megnyertük a kupát. Hároméves szerződésem volt, azt tervezte a klub, hogy a következő évadban tehetséges fiatal, valamint tapasztalt ukrán játékosok mellé három tengerentúli WNBA játékossal – az egyik kiszemelt az előző évadban Miskolcon játszó Guirantes volt – elindulunk az Európa-kupában. Ez volt a terv, de aztán történt, ami történt..." – folytatta kissé szomorúan a korábbi klasszis.

Az álló sor bal szélén a soproni utánpótláscsapatával.

Olekszandra Radulovics Sopronban 2009 és 2011 között született lányokból álló csapatnál kezdett edzősködni, a következő évadban pedig a 2008/09-es korosztállyal foglalkozik majd. Mint mondta, amikor tavaly ősszel edzősködni kezdett Sopronban, jó érzés volt látni, hogy korábbi soproni csapattársai közül Böröndy Vivien, Fegyverneky Zsófia és Jelena Brooks még mindig játszik, ráadásul magas színvonalon.

Amellett, hogy szívvel-lélekkel dolgozik a soproni utánpótlásban, Olekszandra Radulovics képzi magát, ő is részt vett a közelmúltban Macedóniában, Szkopjéban rendezett nemzetközi edzőképzőn, amelyen nagyon sokat tanult és mindezt hasznosítani is tervezi a munkájában.