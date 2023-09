Villámrajtot vett az Audi-ETO a megyei rangadón, a 7. percben már 6–1 volt a címvédő javára, érthető volt, hogy időt kért Gyurka János, a hazaiak mestere, ami után kiegyenlített lett a játék, a hazaiak kicsit közelebb jöttek. A győriek 9–6-os előnyénél Ulrik Kirkely is magához rendelte tanítványait egy kis eligazításra. A dán szakember – és segítője – szavai nem voltak olyan hatásosak, mint a túloldalon Gyurkáé, hiszen hiába álltak át kétbeállós játékra a győriek, nem igazán működött. Oftedal több labdát is eladott, így a 19. percben már csak egy gól volt a különbség a két csapat között (9–10), sőt, egy üres kapus góllal a hazaiak kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették. A szünetig fej fej mellett haladt a két csapat, az öltözőbe 15–13-as MKC-vezetéssel vonulhattak a csapatok.

A második félidőt 5–0-ás rohammal kezdte az Audi-ETO, így újra időt kért Gyurka János. A folytatásban Tóth Eszter törte meg az óvári gólcsendet (16–18), ami lökést is adott csapatának (18–18). Jött is menetrendszerűen Ulrik Kirkelyék időkérése. A vezetést újfent a házigazdák szerezték meg, majd elhúztak három góllal (24–21). Ulrik Kirkely 26–23-nál harmadszor is időt kért, nem sok sikerrel, az utolsó tíz perc 27–23-ról kezdődött. Ebben igazán közel nem tudott kerülni már az ETO, mely óriási meglepetésre kikapott megyei riválisától.

Gyurka János: – A sebességben partnerei tudtunk lenni az ETO-nak, ez volt a kulcs. A kapuban Szemerey komoly támogatást adott a csapatnak. Érezhető volt a végjátékban, hogy meglehet ez a meccs.

Ulrik Kirkely: – Nagyon csalódottak vagyunk, pár perc jó teljesítmény egy ilyen meccsen nem elég. Fájó vereség ez, de sok meccs van még hátra, a kezünkben van a sorsunk.