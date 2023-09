Dézsi Csaba András polgármester a 100 milliós keretösszeg 165 millióra történő megemelését azzal indokolta, hogy valamivel több mint 556 millió forint igény érkezett be, és bár így sem volt könnyű dönteni az összegekről, de ezzel valamivel igazságosabb megoldás született. A közgyűlésen a város első embere és Radnóti Ákos sportért felelős alpolgármester is elmondta, azt is figyelembe vették, hogy mely egyesületek jutottak állami támogatáshoz.

Kiegészítésként az is elhangzott, hogy korábban már a kiemelt klubok kaptak támogatást, így többek között az Audi-ETO női kézilabdacsapata, a SERCO UNI Győr női kosárlabdacsapata, az ETO FC Győr női labdarúgócsapata és a Győri Vízisport SE is részesült ebből a pénzből, a Győri Úszó SE-t pedig korábban polgármesteri keretből 20 millió forinttal támogatta a város.

A most elfogadott beadvány alapján a legtöbb pénzt a Győri Atlétikai Club és a Rába ETO SE kapta, 35–35 millió forint jut mindkét klub számára. A Győri VSE kajakosai 22, vízilabdásai 2,5, szinkronúszói 1,5 millió forint városi pénzből is gazdálkodhatnak. A Széchenyi ESE hat szakosztályának valamivel több mint 9 millió forint jut.

A DAC és a Gyirmót labdarúgóinak, a Győri ETO UNI FKC-nek, a Győri Lövészklubnak egyaránt 5–5, az Asahi SE karatésainak 4,8, a Győri ETO HC hokisainak és a Győri Futsal Utánpótlás Egyesületnek 4–4, az Ipartechnika SE Győrnek 3, az Arrabona Rally Clubnak és a Győri Vízisport Kft.-nek 2,5–2,5, a Győri Kosárlabda Clubnak, a Győri Úszók Közhasznú Egyesületének és az Üstökös FC Győr utánpótlásnevelő egyesületének 2–2 millió forintos szelet jut a „tortából”.

Millió forint feletti összeget kap még a Győri Elektromos VSK az asztalitenisz, a tenisz és a sakk szakosztályaira (1,9 millió), a Ring Box Club (1,5 millió), a Nicsi Judo Club (1,5 millió), az ESK Ménfőcsanak (1,5 millió) és a Free Fighter SE (1,3 millió), míg a Gárdonyi DSE kézilabda 1 millió forintot tervezhet be a városi büdzséből.

Egymillió forint alatti támogatást további 12 egyesület kap.