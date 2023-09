A Caola SC Sopron jó játékkal 4–1-re győzte le a ZTE II-t az NB III Északnyugati csoport legutóbbi fordulójában. Szabó Tamás mesterhármast ért el a mérkőzésen és mivel előtte a Haladás VSE-nek is betalált egyszer, így 4 találattal vezeti a házi góllövőlistát.A ZTE II ellen először Bokán Zsolt passzából egyenlített, majd a 26. percben Auer Ákos beadásából a vezető találatot is megszerezte. A szünet után rengeteg helyzetet alakított ki, melyek közül egyet Szabó Tamás tizenegyesből váltott gólra. Kocsis Ármin találata alakította ki a 4–1-es végeredményt, ennek értelmében a leghűségesebb város reprezentánsa előrelépett a 10. helyre a táblázaton.

A Caola SC Sopronnál az őszi idényben két hazai meccsen is kiszakadt a gólzsák közben, de becsúsztak fájó vereségek is.

Nagyon éhezzük a sikert, rengeteget dolgozunk, hogy büszkévé tehessük a soproniakat.Szabó TamásAz együttes egyik legjobbja, a 22 éves támadó középpályás, Szabó Tamás a nyáron az ETO FC Győrtől igazolt a soproni piros-fehérekhez. A klub Facebook-oldalán nyilatkozott a szezonkezdetről.

„Úgy gondolom, hogy az eddig szerzett pontok nem tükrözik a csapat valós tudását. Ha azt a játékot és mentalitást mutatjuk a továbbiakban, mint az utolsó két hazai meccsen, akkor egy sikeres őszt zárhatunk majd” – összegezte a véleményét, majd kitért a mesterhármasára is, ami ráadásul sok örömet szerzett a soproni szurkolóknak.

„Duplázni volt már lehetőségem, örülök neki, hogy most három gólt sikerült szereznem, és ezzel győzelemhez tudtam segíteni a csapatot” – említette a kérdésre, hogy a pályafutása során szerzett-e már mesterhármast.

Sopronban a két jelentős hazai győzelem hatására egyre bizakodóbb a légkör.

„Ilyen mérkőzés után az öltözői hangulatra nem lehet panasz, viszont már készülünk a következő meccsre, amin hasonló eredményt szeretnénk elérni. Nagyon éhezzük a sikert, rengeteget dolgozunk, hogy büszkévé tehessük a soproniakat és példát mutathassunk az utánpótlásban játszó fiúknak is, akik szurkolnak nekünk minden mérkőzésen. Nehéz meccsre számítok szombaton, de a három pontért utazunk Budaörsre.”