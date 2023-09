NKA Universitas Pécs–SERCO UNI Győr 76–75 (11–15, 29–24, 21–13, 15–23)

Szekszárd, Sió-kupa, elődöntő.

Pécs: RÁTKAI 5/3, Smailbegovic 5/3, WENINGER 22/3, WILLIAMS 21/3, Olawuyi 6. Cs.: Laczkó 7/3, Tadic 4, Kiss A. 5/3, Mérész 1, Szakolczi. Edző: Jovan Gorec.

UNI Győr: Slocum 12/12, DOMBAI 13/6, Bach 5/3, Gyöngyösi 3/3, ANIGWE 16/3. Cs.: Dubei 6, Ruff-Nagy D. 5/3, Goree 3, TÖRÖK Á. 12/9, Hegedűs, Molnár. Edző: Cziczás László.

Nehezen lendült bele a játékba a győri csapat, két pécsi kosár után Bach szerezte első pontjait, majd Dombai triplájával már a zöld-fehérek vezettek. Gyöngyösi is a hárompontos vonalon túlról talált be. Nagy iramú volt a találkozó, tartotta 4–5 pontos előnyét az UNI Győr (7–12). A dobások pontosságával mindkét oldalon voltak gondok, de a győriek hibáztak kevesebbet, így egy negyed után 15–11-re vezettek.

Pécsi triplára Slocum két hármassal felelt. A győri vezetés nem forgott veszélyben. Amikor mégis kicsit közelebb került a Pécs, valaki villant, 26–23-nál Török dobott újabb hárompontost. A szakasz közepén többször is átdobta kintről a védelmet a Pécs, fel is jött két pontra (31–29), sőt, a vezetést is átvette (32–33). A félidő hajrájában megint ellépett a győri együttes (39–34), de a nagyszünetben 40–39-re már a pécsiek vezettek.

A második félidőt nagyon rosszul kezdték Törökék, 47–39-re ellépett a Pécs, lassan azért elkapta a fonalat az UNI Győr, felzárkózott, de aztán hamar visszaállt a különbség, és a szakasz végén 61–52 volt az ellenfél javára.

A zárófelvonásban megpróbálták utolérni az ellenfelet a zöld-fehérek, 63–58-as pécsi vezetésnél az ellenfél edzője időt is kért. A folytatásban két pécsi kosár következett, ekkor Cziczás László kért időt. Ez is hatásos volt, mert Dombai triplájával 69–69-nél utol is érték a baranyaiakat a győriek. Az utolsó percben Cziczás László időkérését követően Slocum triplával fejezte be a támadást. A pécsiek két büntetővel egy pontra jöttek fel. Slocum duplája kimaradt, majd szabálytalankodott az amerikai, az újabb két büntetővel a Pécsnél volt a minimális előny. Három másodperccel a vége előtt Török hárompontost dobott. Még időt kért a pécsi edző, és ez elég is volt arra, hogy Williams is trojkát dobjon.

Mindez azt jelenti, hogy vasárnap a 3. helyért lép majd pályára a SERCO UNI Győr a Szekszárd–Vasas Akadémia vesztese ellen.

Cziczás László: – A negyedik negyedben volt már olyan gyorsabb játék és talán jobb védekezés, amelyből egyre többet szeretnénk látni. Nagyon fegyelmezetlenek vagyunk egyelőre, és össze kell szokni ahhoz, hogy ilyen meccseket meg tudjunk nyerni

Dombai Réka: – Az első félidőben védekezésben voltunk gyengébbek, a második játékrészben már jobbak voltunk ezen a téren. Sok új játékosunk van, még össze kell csiszolódnunk, de ezek a meccsek pont azért vannak, hogy lássuk a hibákat, és azokat kijavítsuk. Holnap edzés, majd újult erővel vágunk neki a bronzmeccsnek, melyet szeretnénk megnyerni.