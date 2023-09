Az egész Európa-bajnoki selejtezősorozat legnehezebb mérkőzése vár csütörtökön a magyar válogatottra, amely a sztárokkal felálló Szerbia vendége lesz.

A találkozónak különösen nagy tétet ad, hogy a két csapat első és második helyen áll az ötösében: Marco Rossi szövetségi kapitány veretlen együttese jobb gólkülönbségével előzi meg a három összecsapás után ugyancsak hétpontos riválist. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy a győztes nagy lépést tesz a részvétel felé, ugyanis három ponttal meglép legfőbb ellenfelétől és legalább ilyen távolságban tartja a harmadik helyen álló Montenegrót, amely a nyeretlenül sereghajtó Litvániához látogat.

A döntetlennel a magyarok megőriznék éllovas pozíciójukat, ahogy a szerbek is a szintén kijutást jelentő második helyüket, de Montenegró így esélyt kapna, hogy egy pontra megközelítse a két esélyest, amennyiben a papírforma szerint győzni tud Kaunasban.

A nemzeti együttes olasz szakvezetőjének bár vannak hiányzói - például Kleinheisler László, Schäfer András és Gazdag Dániel -, de az alap kezdőcsapatából mindenkire számíthat.

Rossi elmondása szerint abban a tekintetben sem volt még ennyire jó helyzetben, hogy hét labdarúgója futballozik az élbajnokságok valamelyikében annak köszönhetően, hogy nyáron Szalai Attila a német, Kerkez Milos az angol, míg Nego Loic a francia élvonalba igazolt. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik nemcsak a világ egyik legnagyobb klubjába, a Liverpoolba szerződött, hanem annak szinte azonnal vezéregyéniségévé vált, amiből a magyar csapat is sokat profitálhat.

A magyarok számára az kedvező lehet, hogy ezúttal nem kell felkészülniük a Szerbiában megszokott pokoli hangulatra, ugyanis a csoportrangadót zárt kapuk mögött rendezik, mivel márciusban a szerb szurkolók diszkriminatív rigmusokat skandáltak a Montenegró ellen 2-0-ra megnyert találkozón. Emiatt - a néhány tiszteletjegyes vendég mellett - csak gyerekek lesznek a Crvena zvezda otthonául szolgáló Rajko Mitic Stadion lelátóin. A 2024-es, németországi kontinensviadalra az első kettő utazhat az ötösből.

A magyar válogatott kerete