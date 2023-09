Nagyon örülök, hogy a hétvégén újra lesz raliverseny Győrben. Ennek kapcsán jó emlékezni a régi időkre, amikor annyira nem számított kuriózumnak, ha autóversenyt rendeztünk a folyók városában, hiszen sokáig minden évre jutott egy-egy – kezdi. – Az elődeink a hatvanas évek elején az egykori győri reptéren rendeztek versenyeket, amelyeken indult a később világhírűvé vált Niki Lauda is Formula V-vel. A későbbi Rába, majd a hetvenes évektől a Volán Rallyek – nagy nemzetközi mezőnyökkel – rendszeresen igazi sportcsemegét jelentettek a városban.

Egykoron depó a győri Dunakapu téren.

Éjszaka is sokszor versenyeztünk, a szurkolók esténként tábortüzeket gyújtottak az erdőben. Kincses István szívesen gondol arra is, hogy Győrben vendégül láthatta a sportág legendás klasszisait, mint a litván Sztasys Brundza vagy a bolgár Ilja Csubrikov.

„Annak idején a Volán SC tagjaként megalakítottuk a Magyar Nemzeti Autó- és Motorsport Szövetséget – folytatja Kincses István. – Természetesen versenyeztem is, 1974-ben kezdtem és harmincöt évig folyamatosan részt vettem minden futamon. Tíz évig raliban értem el szép sikereket, aztán amikor a kerek lámpás Zsigulikkal nem lehetett tovább menni, akkor nem indultam a továbbiakban. Abban az időben még más volt a ralizás. Éjszaka is sokszor versenyeztünk, a szurkolók esténként tábortüzeket gyújtottak az erdőben a pálya mellett, onnan figyelték a futamokat. Gyorsaságiban – hegyen és pályán – is versenyeztem ezek után, nyertem magyar bajnokságot is, én építettem itthon az első Lada Turbó versenyautót. A Forma–1-es Magyar Nagydíj 1988-as betétprogramját a túraautó-bajnokság adta, életemben ez volt az egyetlen alkalom, amikor a szervezők fizettek azért, hogy versenyezzünk. A többi az nekünk került nagyon sok pénzünkbe – teszi hozzá nevetve.

A győriek legendás Zsigulija.

Örömmel sorolja az egykori versenyekhez kapcsolódó történeteit. Például a neves München–Bécs–Budapest Rallyet, amelynek a gyorsasági szakaszait Győrben is tartották.

Kincses István németországi munka után tért haza. Rábatamásiban építette meg a Kincses Turbó Team telephelyét, ahol öt Mazda RX–8 és a csuklós szervízbusz vár a bevetésre.

„Nagyon büszkék lehetünk a győri autósport múltjára, és örülök neki, hogy néhány napig ismét benzingőz lengi majd be a várost. Minden bizonnyal sokan élvezik a hétvégén a nagyszerű versenyzők és a remek autók küzdelmét” – említi végül Kincses István.