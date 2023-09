Gyurka János vezetőedző így várja a szezon első meccsét: „Az MKC-s munkám alatt sok mérföldkövet sikerült már teljesítenünk. Az ilyen pontok visszajelzést adtak a munkánkról. A sikerek és a pályán elért eredmények mellett nagyon büszke vagyok arra, hogy tudtuk fejleszteni a fiatalokat, felépítettünk játékosokat, örömet szereztünk a szurkolóknak, akik szintén sokat fejlődtek, ahogyan mi is. A sportág fejlesztéséért, jobbá tételéért dolgozunk, és az is fontos a számunkra, hogy a klubon belül is egy jól működő rendszerünk legyen. A mai edzésmunkában hatalmas szerepe van az objektív adatoknak, mi pedig ezeket felhasználva specifikusan próbáljuk fejleszteni a játékosokat. Nem kérdés, hogy Budaörsön is győzni akarunk. Sok nehézséggel kellett megküzdenünk a felkészülés alatt. Sok hiányzónk volt, elmaradt mérkőzésünk, emiatt pedig át kellett szervezni a programunkat. Budaörsön választ kapunk majd arra, hogyan sikerült alkalmazkodnunk a nehezítő körülményekhez, mennyire tudtunk ezeken átlendülni. Az utolsó felkészülési mérkőzésünkön a győzelem ellenére nem mutattuk a legszebb arcunkat, igaz, ott is kényszermegoldásokat kellett alkalmaznunk. Reméljük, a bajnokság már nem tartogat számunkra kellemetlen meglepetéseket.”

„Nagyon várjuk már a bajnoki rajtot, ezért dolgoztunk az elmúlt majdnem két hónapban – mondja Tóth Gabriella, az MKC játékosa. – Jó lesz végre tétmérkőzéseket játszani. A csapat jó állapotban van, és reméljük, sok szurkoló elkísér majd bennünket Budaörsre. A győzelem és a két pont megszerzése mellett az is fontos a számunkra, hogy már az első mérkőzésen jó játékkal rukkoljunk elő.”

„Alig változott a nyáron a Budaörs kerete, így az összeszokottságukkal szerintem nem lesz gond náluk – ezt már Szemerey Zsófi, a mosonmagyaróváriak kapusa mondta. – Nekünk saját erősségeinket kell megmutatnunk, és bár tudjuk, hogy nem lesz könnyű, de győzni szeretnénk. A csapat már éhes, nagyon várjuk, hogy elkezdődjön a bajnokság.”