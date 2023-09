A soroksári (5–0) és a diósgyőri (6–3) sikert követően, az MTK elleni rangadóját is magabiztosan (3–1)megnyerte az ETO FC Győr élvonalbeli női csapata, amely így három fordulót követően hibátlan teljesítménnyel áll – a szintén hibátlan Ferencváros mögött – a táblázat második helyén.

Az MTK ellen különösen a győriek kanadai idegenlégiósa, Ladhani volt elemében, hiszen két gólja mellett, remek megmozdulásaival, cseleivel is felhívta magára a figyelmet. Sérülését követően immáron Süle is biztatóan játszott, ráadásul ezúttal szép fejes gólja is az átlag fölé emelte.

Érdekesség, hogy az ETO az első három fordulóban mindig az első félidőben remekelt, aztán a második játékrészben mindig kissé visszaesett a csapat teljesítménye. Ez persze magyarázható némileg azzal is, hogy a sérülésekből visszatérő labdarúgók még nincsenek tökéletes állapotban, viszont az együttes edzésmunkája és a mérkőzéseken tapasztalt hozzáállása példaértékű.A fiatalok is egyre inkább felveszik az élvonal tempóját, Sali és Kern most is bizonyíthatott, míg Krizanová és Szabová a kispadról figyelhette a győztesen megvívott rangadót. Halla és Petrovics betegség miatt hiányzott, de a héten már edzésbe állnak, míg Nagy Sz. sikeres arcműtétjét követően, a stadion lelátójáról szoríthatott társainak. Vida az egy mérkőzésre szóló eltiltását letöltötte, így természetesen a vasárnapi és a hétfői extra szabadnapot követően, kedden már ő is a többiekkel készült a bajnoki folytatásra.

Az ETO FC a két következő mérkőzésén hazai környezetben szerepel, először szombaton 16 órakor, amikor Dörnyei Balázs csapata, az újonc Budaörs együttesét fogadja, amelynek kapuját egyébként a százszoros magyar válogat